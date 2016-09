Polskie dziewczyny za kółkiem – nie straszni im nawet imigranci z Calais

O atakach imigrantów zlokalizowanych w pobliżu Calais na kierowców ciężarówek trudniących się spedycją między Wyspami Brytyjskimi, a resztą kontynentu pisaliśmy wielokrotnie.

O tym, że sprawa jest poważna wiadomo nie od dziś – co i rusz dochodzą do nas kolejne doniesienia o pułapkach zastawianych na drodze. Politycy, w tym premier rządu RP Beata Szydło, zaznaczają że sprawa jest poważna i należy się nią zająć, ale chyba czekają na pierwszą ofiarę imigranckiej tłuszczy.

Nie da się ukryć, że jazda trasą zwieńczoną Kanałem La Manche to nie kaszka z mleczkiem. Doskonale o tym wiedzą dwie siostry-bliźniaczki z Polski, które ją pokonują za kierownicą kilkunastotonowego kolosa. Truckerki znad Wisły są bohaterkami jednego z popularnych reality show poświęconych kierowcom ciężarówek. 39-letnia Gosia od sześciu lat w ten sposób zarabia na życie, a Monika – od czterech miesięcy.

W swoich naczepach wożą głównie ADR-y czyli ładunki niebezpieczne, takie jak paliwa, substancje łatwopalne i materiały wybuchowe. Trzeba być odważnym, aby ruszyć z czymś takim w trasę, a co dopiero pakować się na francuskie drogi, na której w każdej chwili mogą pojawić się zdesperowani imigranci, skorzy do zrobienia wszystkiego, aby tylko dostać się do UK. Razem stanowią zgrany zespół.

W nowym sezonie Gosia i Monika znowu ruszyły do Wielkiej Brytanii, a ich przygoda zaczyna się w Krakowie. Znowu ciągną ładunki niebezpieczne i znowu będą przejeżdżali przez Calais. Co wiozą? Akumulatory samochodowe z Sosnowca. Cel – rozładunek w Basildonie. Trasa biegnąca przez Olsztyn, Magdeburg i Calais nie jest łatwa – zmęczenie, trudne warunki, kolizja drogowa no i przejazd przez Calais