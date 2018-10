Polskie Centrum Odszkodowań jest tylko jedno…. Jak wybrać kancelarię odszkodowawczą?

Opinie na temat firm i kancelarii odszkodowawczych są różne, od czego zależy więc wybranie rzetelnej firmy? Proces odszkodowawczy jest złożonym procesem prawnym, w którym obie strony prawnik oraz klient starający się o odszkodowanie muszą być bardzo uważni.

Ubezpieczalnia, która wypłaca odszkodowanie za wypadek, sprawdza wszelkie detale oraz nieścisłości związane ze zdarzeniem. W związku, z czym trzeba mieć pewność, że prawnik prowadzący sprawę o odszkodowanie ma wystarczająco dużo doświadczenia – o co zawsze możemy zapytać podczas zgłaszania sprawy.



Rekomendowane kancelarie zatrudniają prawników, którzy specjalizują się w wypadkach samochodowych, w których umiejętność ustalania indywidualnej strategii uzyskiwania odszkodowania jest tak samo ważna, jak znajomość kodeksu drogowego czy procedur sądowych. Warto zatem zapytać, jaki jest plan działania w związku ze sprawą. Jeśli stłuczka jest mała, prawnik może doradzić jakie odszkodowanie można otrzymać i czy warto rozpoczynać proces. Prawnik poinformuje nas co zrobić w sytuacji, kiedy jechałeś bez ubezpieczenia lub przeglądu, lub gdy jesteś jedynie pasażerem pojazdu- w tym pasażerem pojazdu sprawcy wypadku. Nawet w tej sytuacji możesz uzyskać odszkodowanie powypadkowe w UK. Strona przeciwna otworzyła sprawę przeciwko Tobie? Doświadczony prawnik sprawdzi, czy słusznie.

Prawnik, który nie edukuje się w tempie postępujących regulacji prawnych i trendów może nie być skuteczny. Rekomendowani prawnicy mają opanowaną sztukę wyszukiwania błędów i zaniedbań u pracodawcy dzięki stale odbywanym szkoleniom oraz doświadczeniu. Prawnik wie, że praca może stać się niebezpieczna, gdy pracodawca nie wykonał tzn. risk assessment i nierówności w podłodze, ostre krawędzie czy ciężkie przedmioty mogą doprowadzić do wypadku, gdzie mogą powstać obrażenia powypadkowe.

Ważne, aby zastanowić się, czy pracodawca mógł zrobić coś więcej, aby nie powstał uszczerbek na zdrowiu np. w sytuacji urazu pleców w pracy. Indywidualne podejście jest najważniejsze. Złamaną nogę, złamany palec lub uszkodzone kolano można wycenić jako odszkodowanie zdrowotne w różny sposób w zależności od wykonywanej pracy czy naszej pasji, w związku z tym przy odpowiednim prawniku kalkulator odszkodowań jest zbędny, a cennik odszkodowań praktycznie nie istnieje. Kwota za odszkodowanie powypadkowe powinna być więc dokładnie wyliczona na podstawie indywidualnej sytuacji klienta. Nawet za tzw. whiplash odszkodowanie różni się w zależności od natężenia bólu.



Są także tacy prawnicy, których pasją jest negocjowanie odszkodowań oraz szerzenie wiedzy w kwestii skomplikowanych obrażeń takich jak paraliż, trudne złamania, krwiaki czy uszkodzenie mózgu. W takich sprawach znajomość aktualnych regulacji zmieniających się co miesiąc oraz strategii jest niezbędna, gdyż ubezpieczalnia zrobi wszystko, aby nie wypłacić odszkodowania. Osoba posiadająca skomplikowane obrażenia może potrzebować pomocy psychologa ze względu na uraz psychologiczny, jak również chirurga plastycznego, aby oszacował blizny powstałe w wyniku wypadku. Koszt raportów ekspertów w takich przypadkach sięga tysięcy funtów, w związku z czym kancelaria musi mieć możliwość finansowania takich kosztów, co o dziwo nie zawsze jest standardem.



Kancelaria musi być zarejestrowana w SRA-Solicitors Regulation Authority, dzięki czemu ma dostęp do portalu, który łączy kancelarię i ubezpieczalnie. Portal nadaje obowiązek ubezpieczalni do odpowiedzi w określonych terminach, dlatego też można oszacować czas potrzebny do uzyskania odszkodowania. Zawierając umowę płatności warunkowej (typu Nie wygrasz, Nie płacisz, No win no fee) ważne, aby rozważyć ubezpieczenie kosztów prawnych oraz ocenić czy kancelaria będzie w stanie sfinansować prowadzenie procedur sądowych, jeśli takie będą niezbędne. Klient ma prawo do obsługi sprawy w języku ojczystym przez kancelarię. Warto więc wybrać polsko-angielską kancelarię łączącą polską obsługę z angielską znajomością przepisów.



Jaka jest proporcja brytyjskich i polskich pracowników w firmie? Czy dokumenty będą tłumaczone? Czy komisja lekarska odbędzie się w języku polskim?



Każde słowo wypowiedziane na komisji lekarskiej ma znaczenie, dlatego tłumacz bez namysłu przetłumaczy rodzaj i natężenie obrażeń powypadkowych. Nieważne czy starasz się o odszkodowanie z Luton, Londynu czy Manchesteru masz prawo do skorzystania z pomocy tłumacza.



Powyższe punkty mogą wydawać się banalne, aczkolwiek doświadczona kancelaria będzie rozumiała ich znaczenie prawne dla klienta, zaczynając od dnia, kiedy wniosek o odszkodowanie zostanie przyjęty.

Jeśli masz jakieś pytania bądź wątpliwości skontaktuj się z Polskim Centrum Odszkodowań.