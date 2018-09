Polski film podbija kina na Wyspach - "Zimna Wojna" zaliczyła świetną premierę w UK

Brytyjskie media ujawniły szokujące nagranie z domu opieki The Ridings w Birmingham. Na filmie widać, jak pracownicy placówki poniewierają i znęcają się nad starszą, schorowaną kobietą. W sprawie wszczęto...

Film „Avatar” zapoczątkował prawdziwą kinową rewolucję. Za najnowszą częścią przygód Jamesa Bonda, do wykorzystania technologii 3D przekonali się producenci „Harrego Pottera”.

Brytyjscy krytycy zachwyceni polskim filmem "Bogowie"

"The Guardian" opublikował recenzję polskiego filmu "Bogowie". Produkcja dostała bardzo wysoką notę. Co tak zachwyciło recenzenta? "Bogowie" to historia wybitnego, polskiego kardiochirurga profesora Zbigniewa...