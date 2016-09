Polska w pierwszej dziesiątce krajów europejskich z największą liczbą połączeń tanich linii lotniczych Uncategorized

Piękna pogoda, pomimo rozpoczętej już kalendarzowej jesieni, nieco nas rozpieszcza, a tanie linie lotnicze umożliwiają łatwiejsze niż kiedykolwiek poznawanie Europy. Jak więc najlepiej wykorzystać i czas i pogodę podczas tego kończącego się urlopowego sezonu?

Wrzesień i październik już od jakiegoś czasu stały się jednymi z naszych ulubionych miesięcy, podczas których decydujemy się na zwiedzanie starego kontynentu. Zachęcają do tego szczególnie niższe w tym okresie ceny w sektorze turystycznym oraz mniejsza liczba odwiedzających nawet najbardziej turystyczne miasta Europy.

Najciekawsze oferty tego sezonu to przede wszystkim tzw. oferty last minute, które proponują nam tanie linie lotnicze. Wyszukiwarka połączeń autobusowych, kolejowych i lotniczych GoEuro porównała propozycje tanich przewoźników lotniczych, dzięki czemu udało się im stworzyć listę najbardziej atrakcyjnych miejsc, które warto odwiedzić za możliwie przystępną cenę.

Według zebranych danych w Europie funkcjonuje 15 tanich przewoźników lotniczych, z którymi polecieć można do Berlina za mniej niż £13, Barcelony £35, Amsterdamu £29 czy Paryża £27.

Niektóre z najtańszych połączeń pozwalają na loty z Brukseli do Berlina na pokładzie samolotów Ryanair od £6, EasyJet umożliwia przelot pomiędzy Paryżem a Londynem za £24, a na pokładzie airberlin z Frankfurtu do Rzymu dolecimy już za około £23.

Jeśli zaś chodzi o liczbę połączeń, jakie tanie linie lotnicze oferują z poszczególnych krajów, pierwsza na liście Hiszpania ma ich 180, Włochy 175, a Francja 164. Przewoźnicy oferujący tanie bilety lotnicze z Polski do różnych krajów Europy oferują 35 takich połączeń. Pełne zestawienie listy liczby lotów znaleźć można tu.

Niektóre z najbardziej popularnych lotów, które oferowane są przez tanie linie lotnicze to również połączenia lokalne. W Polsce są to przede wszystkim loty z Gdańska do Krakowa czy Warszawy. Na liście najpopularniejszych znajdują się oczywiście połączenia do miast Wielkiej Brytanii, jak choćby do Londynu.

Poza wyszczególnieniem miejsc, do których warto polecieć na pokładzie tanich linii lotniczych, GoEuro podpowiada, jak szybko i efektywnie wyszukiwać tanie bilety lotnicze oraz na czym można zaoszczędzić w trakcie podróży. Tu najważniejsze wydaje się poszukiwanie biletu w odpowiednim czasie, możliwość dostosowania daty podróży do znalezionych ofert i unikanie opłat za bagaż dzięki odpowiedniemu pakowaniu.

Gotowi na swoją kolejną europejską przygodę? Sprawdźcie, dokąd powinniście polecieć w tej jesieni!