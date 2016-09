Polska rodzina ze Scarborough walczy o swoje dziecko

Dramat kolejnej polskiej rodziny na Wyspach. Joe i Małgorzata zamiast cieszyć się rodzinnym szczęściem muszą walczyć o swoje maleństwo z bezduszną biurokratyczną machiną, która nie dość, że nie liczy się z ludzkimi uczuciami, to w swojej pracy popełnia błędy, które mogą mieć tragiczne konsekwencje.

Mały Ethan urodził się w połowie maja, a rodzinny dramat rozpoczyna się 8 czerwca. Przez nieuwagę matki dziecko wypadło ze swojego łóżeczka i uderzyło się w głowę. Nic wielkiego się nie stało, skończyło się na powierzchownym otarciu i siniaku, ale rodzice zdecydowali wezwać się lekarza. I nie spodziewali się, że cała ta historia może tak się skończyć.

Następnie ruszyła karuzela – w szpitalu Małgorzata i Joe byli wielokrotnie przesłuchiwani zarówno przez służby medyczne, jak i pracowników socjalnych. Musieli wielokrotnie odpowiadać na te same pytania, a w końcu zostali przewiezieni na komisariat. Tam również odbyła się męcząca sesja pytań i odpowiedzi, która skończyła się… odebraniem dziecka i oddaniem go rodzinie zastępczej! Sprawa trafiła na również na wokandę.

Pomimo tego, że według lekarza, autora raportu dotyczącego obrażeń dziecka spowodowane one zostały przypadkowym upadkiem z łóżeczka sąd oskarżył Małgorzatę i Joego o przemoc domową. Oskarża się ich również o podanie fałszywych danych, a brytyjskie Social Services co i rusz dają różne dokumenty do podpisania, w których znajdują się dane niezgodne z prawdą. Rodzina odmawia złożenia na nich podpisu, bo wie czym takie działanie może się skończyć…

Rodzice ze Scarborough nie oddać swojego synka bez walki. Wskazują na liczne nieścisłości, które pojawiły się w trakcie dochodzenia. Są przekonani, że prawda jest po ich stronie i są gotowi walczyć nią przed sądem. O całej sprawie powiadomiono polskie władze w UK, a na rozprawie sądowej obecny był przedstawiciel Konsulatu Generalnego z Manchester.