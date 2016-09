Polska rodzina zaatakowana w Edynburgu! Na interwencję policji czekała….7 godzin

W zeszła sobotę w Edynburgu doszło do kolejnego ataku na Polaków! Tym razem napadnięta została 4-osobowa rodzina, która żyła w Szkocji od blisko 10 lat.

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu. 4-osobowa rodzina (38-letnia Marlena Pakuła, jej 34-letni mąż Łukasz oraz dwaj synowie w wieku 9 i 17 lat) zostali zaatakowani przez bandę nastolatków w Wester Hailes. Polacy najpierw zostali obrzuceni wyzwiskami, a gdy zbliżyli się do swojego domu, to grupa nastolatków zniszczyła też ich auto. W kierunku mazdy MK2, kupionej 17-letniemu synowi, żeby uczył się jeździć, poleciały jajka i kamienie. Napastnicy rozbili tylną szybę samochodu i zniszczyli rozsuwany dach.

O incydencie Marlena Pakuła zdecydowała się opowiedzieć dziennikarzowi „Edinmburgh News”. Okazuje się bowiem, że pod dom rodziny napastnicy podchodzili kilkukrotnie, a policja nie reagowała na wezwanie o pomoc. Polacy aż 8-krotnie dzwonili na policję, ale ta cały czas odmawiała interwencji z powodu „braku funkcjonariuszy”.

Właśnie brak interwencji przestraszył państwa Pakułów najbardziej. – Jestem bardzo zła z powodu sposobu, w jaki potraktowała nas policja. Musieliśmy do nich zadzwonić 8 razy, na przestrzeni 8 godzin, żeby ktoś wreszcie do nas przyjechał, a wtedy zbliżała się już północ i szkoda została dawno temu wyrządzona. To zastanawiające, dlaczego przyjazd do nas zajął policjantom tyle czasu – opowiedziała przestraszona Marlena.

