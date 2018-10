Polscy wandale namalowali graffiti na skale na szczycie w Walii. Brytyjczycy są wściekli!

Fot. Facebook/MichaelCotton

Skały na górze Tryfan w Walii zostały "ozdobione" napisem "Widzew Łódź". Brytyjczycy są wściekli i nie mogą uwierzyć, że ktoś mógł wpaść na tak głupi pomysł.

Zdjęcie zdewastowanych skał na szczycie góry Tryfan umieścił w Internecie turysta, Michel Cotton. Nie krył on swojego oburzania na to co zobaczył wchodząc na szczyt znajdujący się w górach Snowdonia w Walii. Bohomaz umieszczony zapewne przez kibiców klubu piłkarskiego Widzew Łódź wzbudził falę oburzenia wśród komentujących internautów.

Policja usunęła pasażerkę, która paliła w samolocie papierosa

Turysta wspiął się na szczyt mającej nieco ponad 900 m góry i podziwiając piękny widok rozpościerający się na malowniczą okolicę zauważył pomarańczowe napisy: "1.10.18", a także literę "A" wpisaną w okrąg, co jest symbolem anarchii, napis "smoke weed" (pal zioło) oraz nazwę Widzew Łódź.

Fot. Facebook/MichaelCotton

Ostatni napis nie pozostawia wątpliwości, że to kibice klubu z Łodzi są odpowiedzialni za ten idiotyczny napis. Zdjęcia umieszczone przez Cottona w sieci wywołały słuszną skąd inąd burzę wśród komentujących, którzy zostawili na sprawcach suchej nitki.

"Co jest nie tak z tymi ludźmi? Takie coś dzisiaj znalazłem po południowej części szczytu Tryfan. Musiało to zostać zrobione wczoraj. Brudne, marnujące powietrze szczury" - napisał turysta.

"Parszywe kanalie", "cholerni idioci", "banda kretynów" - to tylko niektóre z komentarzy, które posypały się jak lawina po opublikowaniu zdjęć.

Okazało się jednak, że mieszkańcy okolicy góry Tryfan postanowili wziąć sprawy w swoje własne ręce i szybko zmyli napisy ze skał. Jedną literę zmywali prze 15 minut.

"Świetna robota! Do zmycia napisu zgłosiło się wiele osób i myślę, że w kilka dni te bazgroły znikną"

- napisał później Cotton.

Bezrobocie w Polsce i Wielkiej Brytanii wynosi tyle samo i jest o połowę niższe w Unii Europejskiej

Tryfan to jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych gór w całej Wielkiej Brytanii. Szczyt jest znany z dwóch bliźniaczych monolitów: Adama i Ewy. Oba mają po trzy metry wysokości i są bardzo charakterystyczne.

Fot. Facebook/MichaelCotton