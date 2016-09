Polscy ministrowie jadą w trybie pilnym do Londynu! Zapobiegną kolejnym atakom na Polaków?

Na polecenie premier Beaty Szydło do Londynu pilnie uda się trzech ministrów, żeby zainterweniować ws. ostatnich napaści na Polaków. O sytuacji naszych rodaków na Wyspach mają rozmawiać ze swoimi odpowiednikami minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

Nie jest jeszcze dokładnie znany termin wyjazdu ministrów, ale dyrektor biura rzecznika prasowego MSZ Rafał Sobczak mówi, że do wizyty może dojść „nawet jutro”. Stronie polskiej bardzo zależy na czasie, zwłaszcza, że po zeszłotygodniowym morderstwie Arkadiusza Jóźwika, w Harlow pobici zostali kolejni Polacy.

Brytyjska policja tuszuje zabójstwo Polaka? – „Zbrodnia niekoniecznie była motywowana narodowością”

O pilnej wizycie polskich ministrów w Wielkiej Brytanii poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Z kolei Rafał Sobczak poinformował dziennikarzy na niedzielnej konferencji prasowej, że strona polska będzie chciała uzyskać od strony brytyjskiej “skuteczną deklarację, że bezpieczeństwo Polaków na Wyspach będzie zapewnione”.

Polacy upamiętnili bestialsko zabitego Arkadiusza Jóźwika. Ulicami Harlow przeszedł marsz milczenia [zdjęcia]

Pilną wizytę w Wielkiej Brytanii premier Beata Szydło zlecił swoim ministrom po tym, jak w Harlow znów zaatakowano Polaków. W niedzielę nad ranem dwóch 30-latków zostało napadniętych przez gang młodocianych przy wejściu do pubu William Aylmer. Obaj Polacy trafili do szpitala – jeden z rozciętą głową, a drugi z rozbitym nosem. Na szczęście życiu 30-latków nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

Do kolejnego ataku na Polaków doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak w Harlow zakończył się marsz milczenia upamiętniający zakatowanego Arkadiusza Jóźwika. W marszu wzięło udział nawet 700 Polaków, którzy do Harlow zjechali z całej Wielkiej Brytanii. Do napaści na 30-latków doszło trochę ponad kilometr od miejsca, w którym 40-letni Arek Jóźwik stracił życie.