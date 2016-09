Polityk partii UKIP atakuje muzułmanina: “Szumowiny, które zabijają w imię islamu”

Do słownej wymiany między Michaelem Frostem, a Ahmedhakimem Jahadem doszło w Internecie, dokładnie na grupie dyskusyjnej.

Michael Frost jest lokalnym liderem partii Ukip w Bristolu oraz byłym radnym z ramienia tej partii. Ahmedhakim Jahad jest pracownikiem rodzinnym, napisał on maila do lokalnych polityków, w którym wspominał o trwającym właśnie Ramadanie: „błogosławiony jest miesiąc Ramadan. To miesiąc modlitwy, dyscypliny i tolerancji, pokuty i dobroczynności”.

W odpowiedzi na to, Michael Frost napisał: „Powiedz to tym niewinnym ludziom, których Ty, albo Tobie podobni wymordowali. Wstyd za takie szumowiny, które zabijają w imię islamu”.

Jednak Jahad nie pozostał dłużny i dalej ciągnął dyskusję: „Jestem muzułmaninem, ale nikogo w życiu nie zabiłem. Przykro mi, że tak myślisz, gdy próbuję wyciągnąć do Ciebie rękę” – napisał i dodał: „Nawet mnie nie znasz, a już mnie obrażasz. To jest bardzo typowe dla ludzi Twojego typu, żeby obrażać muzułmanów, ale dziękuję Ci mimo wszystko. Będę próbował nie robić Ci kłopotu w przyszłości”.

Frost również postanowił odpowiedzieć swojemu rozmówcy: „Dziękuję za Twoją odpowiedź. O nic Cię nie oskarżyłem i wiem, że nie wszyscy muzułmanie to terroryści. Wiem jednak, że wszyscy terroryści, to muzułmanie”.

„Ogromna większość prawdziwej opinii publicznej w Wielkiej Brytanii nie ufa muzułmanom i nie chce Was w naszym cywilizowanym państwie. Proszę przestań używać słowa „sprawiedliwość”, gdy nie znasz jego znaczenia. Chyba, że uważasz, że okaleczanie młodych dziewcząt, robienie z kobiet niewolnic i pranie mózgu młodym chłopakom sprawiając, że zostawiają swoje rodziny, jest dla Ciebie sprawiedliwe” – napisał Frost.

W gazecie, Michael Frost bronił zarówno swojego stanowiska jak i komentarza mówiąc: „mój punkt widzenia jest zawsze taki sam. Nieważny jest kolor skóry, oczu i jakiej ten ktoś jest rasy, jeśli ktoś chce mieszkać i być akceptowany w naszym kraju, musi przestrzegać prawa, akceptować naszą kulturę i cieszyć się wolnością. Jeśli nie może tego zrobić lub nie chce, to może wyjechać”.