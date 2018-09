Polisa na życie w UK - odpowiadamy na najczęstsze pytania

1. Po co mi polisa na życie?

Zwykła polisa na życie jest chyba najmniej skomplikowanym produktem ubezpieczeniowym i działa następująco: W przypadku Twojej śmierci – Twoja rodzina (uposażeni) otrzymuje wypłatę sumy ubezpieczenia. Taka polisa nie jest dla Ciebie, tylko dla osób, których finansowe bezpieczeństwo mogłoby zostać zagrożone w skutek Twojej śmierci.

2. Czy każdy potrzebuje mieć polisę na życie?

Nie, nie każdy. Nie każdy potrzebuje, ale też nie każdy czuje, że potrzebuje. Teoretycznie jeśli jesteś singlem i nie planujesz rodziny to nie potrzebujesz.

Jeśli Twoje dzieci są dorosłe i samodzielne finansowo, a Twoja druga połówka spokojnie poradzi sobie finansowo po Twojej śmierci, także nie potrzebujesz.

Jeśli zgromadziłeś bardzo duże oszczędności, a Twoja śmierć spowoduje tylko niewielkie ich uszczuplenie prawdopodobnie będzie to zbędny luksus.

Aby uświadomić sobie potrzebę posiadania lub nie, polisy na wypadek „przejścia na drugą stronę” najlepiej wyobrazić sobie to, co się stanie gdy nagle nas zabraknie. Być może jest Ci wszystko jedno, a być może dojdziesz do wniosku, że warto zostawić bliskim coś więcej niż wspomnienia.

Jeśli jesteś singlem, to czy Twoi rodzice nie będą mieli problemów finansowych, aby sprowadzić Twoje ciało i pogrzebać je w Polsce? Czy Twoja dobrze zarabiająca druga połówka po szoku emocjonalnym jakim jest śmierć bliskiej osoby będzie w stanie od razu normalnie pracować i zarabiać? Czy mimo dużych oszczędności rodzina będzie w stanie zapłacić podatek od spadku, który w UK to aż 40%?

3. Na jaką kwotę najlepiej się ubezpieczyć?

Ogólna zasada powiada, że powinieneś ubezpieczyć się na dziesięciokrotność rocznego wynagrodzenia głównego żywiciela rodziny.

Nie jest to oczywiście sztywna zasada i nie musimy się jej trzymać, ale pamiętaj, że w dłuższym okresie czasu, inflacja uszczupli wypłatę i za 10-15 lat to nie będą już te same pieniądze co dzisiaj.

Podejmując decyzję o wysokości odszkodowania, warto uwzględnić nasze zobowiązania finansowe tj. mortgage (jeśli nie mamy wykupionego osobnego ubezpieczenia zabezpieczającego jego spłatę), bieżące wydatki miesięczne naszego gospodarstwa domowego, oraz dodatkowe wydatki związane z naszą nagłą śmiercią.

4. Czy jestem za młody na polisę na życie?

To, że jesteś młody, nie znaczy, że nie ponosisz odpowiedzialności za swoje zobowiązania finansowe i/lub rodzinne. Mało tego, im młodszy i zdrowszy jesteś, tym niższą składkę ubezpieczenia możesz sobie zapewnić na przyszłość. Swoją pierwszą polisę na życie możesz wykupić gdy ukończysz 18 lat.

5. Czy jestem za stary na polisę na życie?

Hmmm mówi się, że wiek to tylko liczba, ale dla tych, którzy chcą wykupić ubezpieczenie na życie, wiek może faktycznie sprawić, że stanie się to po prostu bardziej kosztowne. W rzeczywistości nigdy nie będziesz za młody albo za stary na ubezpieczenie na życie. Istnieje dużo różnych rodzajów polis na życie (takich jak np. Over 50’s), aby chronić Cię podczas różnych etapów Twojego życia.

6. Jaki jest okres karencji w polisie na życie?

U większości ubezpieczycieli, nie ma czegoś takiego. Jesteś chroniony od pierwszego dnia, w którym polisa wchodzi w życie. Jedynym wyjątkiem są tu przypadki samobójstw. Większość ubezpieczycieli nie wypłaci odszkodowania z tego tytułu w ciągu 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia ochrony.

7. Jestem w związku. Co bardziej mi się opłaca? Jedna polisa wspólna czy dwie indywidualne?

Kupując ubezpieczenie na życie na czas określony, możesz wybrać polisę tylko dla siebie (single) lub wspólna z partnerem/partnerką (joint). Wspólna polisa zwykle będzie tańsza niż dwie osobne, ale odszkodowanie będzie wypłacone tylko raz, w przypadku pierwszej śmierci któregoś z Was. Jeżeli nie macie dzieci i ograniczony budżet może to być jakieś rozwiązanie. Niestety sprawy mogą się nieco skomplikować jeśli związek w którym jesteś okaże się nie być tym z filmów romantycznych i zapadnie decyzja o rozstaniu. Wtedy najczęściej będziesz zmuszony rozwiązać taką polisę i zawrzeć kolejną (często droższą ze względu na wiek i stan zdrowia), aby dalej być ubezpieczonym.

8. A co jeśli ubezpieczyciel zbankrutuje?

Decyzja o wykupie polisy na życie jest zwykle decyzją długoterminową, jednak wiele rzeczy może się wydarzyć w trakcie jej obowiązywania. Dziś Twój provider bardzo dobrze sobie radzi, reklamuje się w telewizji, radiu i na bilbordach, ale różnie mogą potoczyć się jego losy w ciągu np. 20 lat. Jednak nie powinieneś się zbytnio tym przejmować, ponieważ nie będzie to miało dużego wpływu na Twoją ochronę. Jeśli coś niedobrego przydarzy się Twojemu ubezpieczycielowi, Financial ServicesCompensationScheme (FSCS), znajdzie Ci kolejnego providera, który przejmie jego obowiązki (zawsze sprawdzaj, czy Twój ubezpieczyciel znajdują się w rejestrze FSCS, aby upewnić się, że jest prawnie zarejestrowany w Wielkiej Brytanii).

9. Co się stanie z moją polisą na życie jeśli wrócę do PL?

Decyzja o wykupie polisy na życie jest zwykle decyzją długoterminową, jednak wiele rzeczy może się wydarzyć w trakcie jej obowiązywania. Dziś nie spodziewamy się radykalnych zmian, ale życie ma to do siebie, że lubi nas zaskakiwać. Bez względu na powód, dostępne są firmy ubezpieczeniowe w UK, które pozwolą nam kontynuować polisę po powrocie do Polski.

Warto zwrócić uwagę naszemu doradcy przed podejmowaniem decyzji o wyborze polisy i ubezpieczyciela, że taka możliwość jest dla nas istotna. Większość naszych klientów, którzy decydują się na powrót do kraju, wybiera właśnie takie rozwiązanie z uwagi na dość korzystny stosunek wielkości miesięcznej składki do kwoty odszkodowania (w porównaniu do polis dostępnych na Polskim rynku).

Ponadto jest duże prawdopodobieństwo, że jesteśmy już kilka lat starsi niż jak byliśmy podczas zakładania swojego ubezpieczenia w UK, co również wpływa na końcową składkę. Jeśli jednak stwierdzisz, że możesz mieć trudności z opłacaniem polisy, z uwagi na obniżenie dochodów pamiętaj, że zawsze istnieje możliwość obniżenia kwoty ubezpieczenia, a w związku z tym i miesięcznych składek.

Warunki jakie musisz spełnić, to zgłosić nowy adres do ubezpieczyciela i utrzymać brytyjski rachunek bankowy, z którego będą pobierane składki.

