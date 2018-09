Brytyjska policja poszukuje właściciela portfela, który został znaleziony... 31 lat temu

Policja w Wielkiej Brytanii nie odpuszcza żadnej sprawy i każdą z nich stara się doprowadzić do końca. Tak właśnie jest z pewnym portfelem, który został odnaleziony 31 lat temu, a którego właściciel do dzisiaj się nie odnalazł.

W 1987 roku na Market Deeping w Lincolnshire przypadkowa osoba znalazła portfel z pieniędzmi. Jednak mężczyzna, który odnalazł zgubę, przez 31 lat nie pokazał jej policji aż do zeszłego miesiąca. Teraz dzielni funkcjonariusze starają się rozwiązać tę tajemniczą sprawę i namierzyć właściciela zgubionego portfela.

Jak podali policjanci, portfel zawiera dwa stare banknoty o nominale 10 funtów, które nie są już w obiegu oraz kilka monet. Portfel z czerwonej skóry został znaleziony przy Market Deeping w Lincolnshire w 1987 roku przez mężczyznę, który nie zdołał odnaleźć jego właściciela, ale trzeba przyznać, że znalazca był wyjątkowo cierpliwy i skrupulatny. Zapukał pod każdy adres w okolicy, ale nikt nie przyznał się do zguby. Dlaczego jednak po tak długim czasie postanowił przekazać sprawę policji?

Przyczyną była wyprowadzka znalazcy z dotychczasowego miejsca zamieszkania, ponieważ w czasie porządkowania znalazł owy portfel i po 30 latach zwrócił się o pomoc do władz.

"To jest absolutnie rzadkie. To bez wątpienia jest najstarsza rzecz, którą jeden człowiek trzymał tak długo. Co ciekawe ten człowiek naprawdę chciał odnaleźć właściciela portfela. Na początku uznał, że zna właściciela, ale wkrótce zabrakło mu już wszelkich dowodów. W końcu zapomniał o nim i niedawno ponownie go odnalazł" - powiedział Ian Martin, inspektor z policji w Stamford, Bourne i the Deepings.

Jedynymi poszlakami, które mogą naprowadzić na właściciela portmonetki, to notka wskazująca, że właściciel jest kobietą o imieniu Diana, która zna kogoś o imieniu Lee.