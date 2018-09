Polak zaatakował w... kościele - zniszczył jedną z figur i groził zakonnicy

Fot: Wikimedia Commons

Jak donoszą włoskie media w dniu wczorajszym doszło do incydentu z udziałem naszego rodaka. W rzymskim kościele Santo Spirito in Sassia Polak miał dokonać licznych zniszczeń i grozić zakonnicy, która usiłowała go powstrzymać.

Wydarzenie te miały miejsce w piątek rano. Świątynia, w którym miejsce miał ten incydent jest często odwiedzana przez polskich wiernych. Położona jest tuż obok placu św. Piotra. Sprawca z Polski miał próbować niszczyć statuę św. Alojzego Gonzagi i znajdujący się pod nią ołtarz. Do tego celu używał gipsowej kolumny.

Jego zachowanie zwróciło uwagę zakonnicy, która natychmiast próbowała go powstrzymać. Nasz rodak napadł na nią i zaczął grozić. Na szczęście na miejscu szybko pojawili się włoscy karabinierzy, którzy spacyfikowali agresora. Zabrano go na lokalny posterunek oraz aresztowano. Postawiono mu zarzuty dotyczące niszczenia mienia i napaści.

Sprawa ma wkrótce zostać przewieziony do więzienia Regina coeli w Rzymie. Z kolei biegli z zakresu ochrony zabytków dokonają oceny stopnia zniszczeń posągu. To, co wydaje się najbardziej interesujące w tej sprawie, wciąż pozostaje niewyjaśnione. Nie wiemy co było motywem ataku Polaka. We włoskich mediach wiele mówi się o tym, że mieliśmy do czynienia z napadem niekontrolowanego szału.

Warto dodać, że z kościołem Santo Spirito in Sassia łączą się liczne polskie wątki. Od 1991 roku jest tytularnym kościołem kardynalskim, co ustanowił papież Jan Paweł II. Z kolei jego rektorem jest Polak, prałat Józef Bart z Katowic.