Polak, który za 100 euro dał się namówić pijanym Brytyjczykom na wytatuowanie sobie czoła, żąda sprawiedliwości. Chce ich widzieć w więzieniu!

Fot. YouTube

34-letni Tomasz Matuszewski, którego historią od 2 tygodni żyje połowa Europy, żąda sprawiedliwości za wyrządzoną krzywdę. Polak chce, by Brytyjczycy, którzy za 100 euro namówili go do wytatuowania sobie na czole imienia i nazwiska pana młodego, trafili za kratki.

34-letni Tomasz Matuszewski padł ofiarą żartu pijanych Brytyjczyków w połowie lipca w Benidorm – popularnym kurorcie na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii. Uczestniczy wieczoru kawalerskiego wykorzystali fakt, że bezdomny Polak był pijany i głodny, i namówili go, by za 100 euro wytatuował sobie imię, nazwisko i adres zamieszkania pana młodego.

Na łamach „Daily Star” Tomasz Matuszewski opowiedział o szczegółach tamtego zdarzenia, które z jego perspektywy wyglądało nieco inaczej. - W dniu, w którym wykonano tatuaż, byłem pijany, a 100 euro było dla mnie, kogoś, kto żyje na ulicy, naprawdę sporą sumą pieniędzy. Kiedy się obudziłem następnego dnia, uświadomiłem sobie, co zrobiłem – powiedział. - To w ogóle nie jest przyjemne. Gdy żyjesz na ulicy, gdy jesteś głodny i chcesz coś zjeść lub się czegoś napić, a nie możesz. I nagle ktoś daje ci 100 euro, a ty czujesz się, jakbyś wygrał na loterii – dodał.

Dwa tygodnie po tym, jak historią bezdomnego Polaka zainteresowały się media, Matuszewski przyjął bardziej zdecydowaną postawę względem pijanych Brytyjczyków, którzy zrobili sobie żart kosztem jego osoby. - Chcę widzieć winowajcę w więzieniu, tak samo zresztą jak tatuażystę. Żądam sprawiedliwości i mam nadzieję, że karma do nich wróci – zaznaczył na łamach „Daily Star” Matuszewski, który twierdzi, że winnym żartu jest przede wszystkim jeden z uczestników wieczoru kawalerskiego.

Na stronie GoFundMe udało się już zebrać ponad 3 tys. euro na zabieg usunięcia tatuażu z czoła Polaka. Zbiórkę uruchomiła Karen Cowles – przewodnicząca Benidorm British Business Association.