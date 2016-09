Polak bliski spowodowania tragedii na drodze – co było przyczyną?

O włos od tragedii. Polski kierowca ciężarówki zasnął za kółkiem i nieomal nie spowodował wypadku drogowego.

Do wydarzenia doszło na odcinku trasy A12 w hrabstwie Essex, a jego świadkiem był niejako Luke Tester. Brytyjczyk, który z zawodu również jest kierowcą ciężarówki, uchwycił na swojej kamerze zamontował w samochodzie dziwnie zachowującego się TIRa. Jadący przed nim pojazd gwałtownie zjechał na pobocze, aby po chwili z impetem wrócić na prawidłowy pas zajeżdżając przy tym drogę jadącym z naprzeciwka samochodom.

“Pracuje w tej branży od 10 lat i jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem” – komentuje Luke. “On przecież mógł kogoś zabić! Na początku wydawało mi się, że rozmawia przez telefon albo używa GPS`u, ale gdy udało mi się go wyprzedzić to zrozumiałem, że musiał po prostu zasnąć za kierownicą”.

“W pewnym momencie jego ciężarówka poruszała się w sposób całkowicie niekontrolowany” – opowiada dalej 34-letni kierowca. I podkreśla jak ważne jest to, aby nie doprowadzać do podobnych sytuacji. “Bez względu na to gdzie jedziesz i jak niewiele kilometrów trasy pozostało ci do pokonania – gdy jesteś zmęczony zrób sobie przerwę.”

Obrazowo dodaje, że jego pojazd waży 44 tony i nawet nie chce myśleć co by się stało, gdyby doszło do zderzenia.