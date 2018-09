Polacy, wracajcie! Wicepremier Beata Szydło apeluje do imigrantów na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Wicepremier polskiego rządu nawołuje przebywających na emigracji Polaków do powrotu. Przemawiająca na Forum Ekonomicznym w Krynicy Beata Szydło mówiła, że w Polsce jest nie tylko "bezpiecznie i spokojnie", ale i jest do czego wracać.

Coroczne międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej stało się okazją do wygłoszenia przez Beatę Szydło wezwania do znajdujących się na emigracji Polaków. Była premier rządu RP zwróciła się do ponad 2.5 milionowej polskiej społeczności żyjącej poza granicami swojej ojczyzny. "Rząd chce, żeby Polacy będący na emigracji wracali do kraju" - mówiła Szydło na Forum Ekonomicznym.

"Polacy przebywający na emigracji muszą mieć poczucie tego, że wracają do siebie, że będą mieć zapewnione bezpieczeństwo, pracę, mieszkanie, możliwości startu zawodowego; propozycje dla rodzin itd." - wymieniała premier Beata Szydło, jak czytamy w relacji na portalu Interia.

Była szefowa rząd podkreśla, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości w kraju wiele się zmieniło. Mówi o tym, że "wcześniej były bariery nie do przebicia", a teraz jest zupełnie inaczej. Wicepremier podkreśliła również, że "wielką wartością, jest to, że w Polsce jest bezpiecznie i spokojnie", czego być może nie da się powiedzieć o niektórych krajach Europy Zachodniej, do których wyemigrowali Polacy w poszukiwaniu lepszego życia.

Co może zachęcić Polaków do powrotu do ich ojczyzny z emigracji? W Krynicy na ten temat wypowiadali się politycy rządzącej partii. "Brak mieszkań, brak pracy i brak stabilizacji - to powody, dla których młodzi ludzie emigrują. My nad tym wszystkim musimy zapanować" - analizował marszałek Senatu, Stanisław Karczewski. Członek PiS`u zwraca uwagę, że dzięki umiejętnym reformom rynek pracy w Polsce do dekad nie miał się lepiej, a dzięki programowi "Mieszkanie Plus" rozwiązany zostanie problem z braku odpowiednich nieruchomości.

"System szkolnictwa jest przygotowany logistycznie, prawnie i finansowo na przyjęcie dzieci Polonii" - to z kolei komentarz minister edukacji. Anna Zalewska zapewniała, że po ostatnich reformach edukacja "jest przygotowana na dwujęzyczne dzieci emigrantów wracających do kraju". "Chcemy, by te dzieci natychmiast wchodziły w nasz system szkolnictwa, by to nie kończyło się porażką" - mówiła.

Co sądzicie o tych deklaracjach polskich polityków? Wierzycie im? Czy te słowa i te obietnice są w stanie was zachęcić do powrotu do kraju?