Coraz więcej Polaków przenosi się na Islandię. Średnia płaca? Od 3 do 5 tys. euro miesięcznie

Zgodnie z najnowszym raportem ONS – więcej imigrantów wyjeżdża z Wielkiej Brytanii niż do niej przyjeżdża, a wśród wyjeżdżających z Wysp najwięcej jest imigrantów z UE. Jest to - według urzędu statystycznego...

28-latek z Wielkiej Brytanii, który jest przeciwnikiem Brexitu, postanowił w dość ciekawy sposób go powstrzymać. Wsiadł w samochód i przy pomocy GPS chce ułożyć na mapie napis "stop Brexit".

Profesor Conor Gearty z London School of Economics porównał Brexit, z jakim musi sobie teraz poradzić Wielka Brytania, do wojny w Wietnamie, z którą 50 lat temu borykały się Stany Zjednoczone. Profesor...

PILNE! 19 czerwca - oto data rozpoczęcia negocjacji ws. Brexitu

Negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu ruszą 19 czerwca. To jeszcze wciąż nieoficjalna informacja, ale dotarli do niej dziennikarze "The Guardian", powołując się na źródła w unijnej...