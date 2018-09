Polacy nie tylko największą mniejszością narodową w Irlandii, ale też... najlepiej wykształconą!

Fot: Wikimedia Commons

Polacy górą! Jesteśmy nie tylko najliczniejsi, ale również najlepiej wykształceni - tak wynika z oficjalnych danych dotyczących imigracji w Irlandii.

Jak wynika z "Non-Irish Nationalities Living in Ireland" ostatniego raportu opublikowanego przez irlandzkie Central Statistics Office Polacy są wciąż naliczniej reprezentowaną mniejszością narodową żyjącą na "Zielonej Wyspie". Według cenzusu przeprowadzonego w 2016 roku w Irlandii przebywa dokładnie 112 515 osób legitymujących się polskim paszportem.

Drugą największą diasporą dysponuje Wielka Brytania - 103 113 obywateli Zjednoczonego Królestwa zdecydowało się na emigracją na tę zieleńszą część Wyspy. Na trzecim miejscu uplasowali się Litwini i jest ich zdecydowanie mniej - tylko 36 552. Co jednak ciekawe w niezwykle dynamicznym tempie rośnie populacja... Hiszpanów. Jak się okazuje od roku 2011 do 2016 ich populacja zwiększyła się aż o 78 procent do obecnych 12 tysięcy!

Powodem tak dużego przyrostu hiszpańskiej populacji jest trwający niemal od dekady kryzys w ich ojczyźnie. Młodzi ludzie opuszczają Hiszpanię i próbują szczęścia w Irlandii. Głównie decydują się na przyjazd do Dublinu, ale całkiem sporo jest ich w Cork i Galway. Dodajmy, że 95% imigrantów z tego kraju nie skończyło 50 lat. W szybkim tempie przybywa także Rumunów - według danych CSO dynamika wzrostu sięgnęła 69 procent, a ich liczebność wynosi obecnie 29 186.

Jak się jednak okazuje nie jest nas tylko najwięcej, ale jesteśmy również... najlepiej wykształceni. Przodujemy jeśli idzie o liczbę imigrantów, którzy mogą poszczycić się wyższym wykształceniem! W sumie w czasie spisu w Irlandii odnotowano obecność 535 475 imigrantów, którzy przyjechali z 200 krajów. To 11.6% całej populacji "Zielonej Wyspy". Z pewnością w pewien sposób dane te będą "zakłamane" bo bardzo dużo Brytyjczyków pojawiło się tu, aby zdobyć lokalny paszport i uniknąć ewentualnych przykrych skutków Brexitu.