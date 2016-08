Polacy leczą się w Polsce, a płaci za to NHS. Brytyjski rząd zapowiada kontrole

Ze śledztwa przeprowadzonego przez „Daily Mail” wynika, że imigranci z Europy Wschodniej, którzy posiadają Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydane na Wyspach, wyjeżdżają do ojczystego kraju i tam poddają się drogiemu leczeniu, za które płaci NHS. Brytyjscy ministrowie zapowiedzieli właśnie podjęcie szybkich działań w tej sprawie.

Luka w brytyjskim prawie pozwala na wykorzystywanie przez imigrantów brytyjskiej służby zdrowia, która płaci za leczenie poza granicami kraju nie tylko swoich obywateli, ale również obcokrajowców posiadających Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card) wydaną na Wyspach.

Bardzo często jednak dochodzi do sytuacji, w których imigranci z Europy Wschodniej, w tym Polacy, posiadający European Health Insurance Card wyjeżdżają na leczenie do swoich krajów ojczystych, a za całkowity koszt tego leczenia płaci NHS. Dzieje się tak nawet w przypadku przyjezdnych, którzy nie zapłacili w Wielkiej Brytanii ani pensa podatku.

Z danych wynika, że NHS wydaje ponad 5 milionów kart każdego roku, z czego każda jest ważna przez pięć kolejnych lat. Pozwala to na rozwijanie się wyżej opisanego procederu. „Daily Mail” w swoim śledztwie skorzystał z pomocy dziennikarki pochodzącej z Europy Wschodniej, Ani Horvath, która nigdy nie mieszkała i nie płaciła podatków w Wielkiej Brytanii, jednak bez trudu wyrobiła kartę EHIC w czasie jednodniowej wizyty na Wyspach.

Horvath wróciła następnie do swojego kraju, na Węgry i udała się do kliniki, gdzie poinformowano ją, że za jej opiekę medyczną (niezwiązaną nawet z ratowaniem życia) zapłaci brytyjska służba zdrowia. Dzięki karcie EHIC kobieta mogła umówić się na wizytę np. do optometrysty (150 funtów), dermatologa (130 funtów), jak również mieć zapewnioną opiekę medyczna w czasie ciąży (9,500 funtów).

Do jakiego stopnia lukę tę wykorzystują Polacy? W odpowiedzi na śledztwo przeprowadzone przez „Daily Mail” brytyjski rząd ubiegłej nocy zapowiedział pilne wprowadzenie kontroli związanej z użyciem kart EHIC.

