Polacy latają coraz więcej i coraz częściej - najchętniej samolotami Ryanaira i do UK

Według oficjalnych wyliczeń Urzędu Lotnictwa Cywilnego w pierwszym kwartale 2018 roku liczba przewozów pasażerskich wzrosła aż o piętnaście procent.

Polacy latają coraz więcej i częściej, widać to wyraźnie. Najczęściej wybieramy przewoźników niskokosztowych (konkretnie - Ryanair i WizzAir), ale równie chętnie decydujemy się na zakup biletu z logiem PLL LOT. Jak czytamy na łamach "Forbesa" z danych ULC wynika, że Lot w pierwszym kwartale bieżącego roku przewiózł po ponad pół miliona pasażerów więcej, niż miało to miejsce w minionym roku. Oznacza to wzrost na poziomie 33%. O 25% wzrosły wyniki węgierskiego WizzAira, który miał 371 tys. pasażerów więcej.

Z kolei irlandzki Ryanair może pochwalić się znacznie mniejszą dynamiką wzrostu, bo sięgającą tylko pięciu procent. 128 tys. pasażerów więcej zdecydowało się na podróż liniami należącymi do Micheala O`Leary`ego. Co ciekawe takie wyniki specjaliści z ULC tłumaczą nie kolejnymi strajkami pracowników Ryanaira, tylko faktem rezygnacji tras krajowych łączących Warszawę z Gdańskiem i Wrocławiem.

Pomimo tego irlandzkie tanie linie wciąż są liderem rynku. W pierwszym kwartale 2018 na skorzystanie z usług Ryanaira zdecydowało się ponad 2.5 miliona pasażerów, co przekłada się na udział w branży sięgający 30.22%. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji uplasował się swojski Lot (2.12 mln pasażerów i 25.55% rynku), a na trzecim WizzAir (1.85 mln, 22.33%).

Skąd i gdzie latamy? Najczęściej - do UK! Aż 23.91% samolotów ląduje w Wielkiej Brytanii, gdzie przewieziono w sumie 1.79 miliona pasażerów. O wiele mniej pasażerów udaje się do Niemiec (942 tysiące), jeszcze mniej - do Włoch (506 tysięcy). Największy ruch panuje na lotnisku w Warszawie. Stołeczny port lotniczy w omawianym okresie zanotował 15-proc. wzrost oraz największy przyrost ilościowy pasażerów (o 440 tys.).

O dużej dynamice wzrostu można mówić w przypadku krakowskich Balic (21 proc. i prawie 243 tys. pasażerów więcej). Na kolejnych miejscach uplasowały się port Lotniczy Katowice-Pyrzowice (25 proc. i 142 tys. pasażerów więcej) oraz Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy (12 proc. i 103 tys.).