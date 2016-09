Pogoda w UK: rekordowo ostra zima w Wielkiej Brytanii. To już pewne! NEWS

Synoptycy ostrzegają mieszkańców Wielkiej Brytanii przed rekordowo ostrą zimą. Musimy się przygotować na arktyczne wiatry i śnieżyce nawet gorsze od tych, które miały miejsce na przełomie 2009/2010 roku.

Eksperci pogodowi są niemal pewni, że w tym roku mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą musieli zmierzyć się z jedną z najsurowszych zim. Powodem gwałtownego spadku temperatur i śnieżyc ma być El Nino, które osiągnie swoje apogeum pod koniec tego roku.

Synoptycy alarmują na Wyspach, że zima w tym roku ma być najcięższa od 50 lat. Przed nami rekordowo ostra zima w Wielkiej Brytanii. To już pewne! Brytyjskie służby ratunkowe przygotowują się na najbardziej skrajne sytuacje porównywalne do tych, które miały miejsce na przełomie 1962/1963 roku, kiedy to w Wielkiej Brytanii zamarzły rzeki.

Według meteorologów, w styczniu temperatura spadnie nawet do -20 stopni Celsjusza, a opady śniegu mogą utworzyć zaspy dochodzące nawet do sześciu metrów wysokości. Jak podają eksperci przyczyną tak gwałtownych zmian pogodowych będzie najsilniejszy od 1950 roku El Nino nazywany przez niektórych meteorologów El Nino Godzilla.

Za obniżenie temperatury obwiniany jest też zanikający prąd zatokowy (Golfsztrom), który do tej pory stanowił dla Wielkiej Brytanii osłonę przed napływającym z północnego bieguna zimnem. Golfsztrom od setek lat był dla Europy jak termofor, magazynujący ciepło z okolic równika i oddający je w zimniejszych rejonach. To od niego nagrzewało się powietrze, a teraz nie można już na niego liczyć. Prąd spowalniają ponoć masy zimnej wody z topniejących lodowców.