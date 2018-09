Pogoda w UK: „Opady deszczu i porywiste wiatry” w poniedziałek wieczorem, a we wtorek 25 stopni Celsjusza

Synoptycy z „BBC Weather” zapowiadają „deszczową i wietrzną” pogodę w poniedziałek wieczorem, zanim w niektórych częściach kraju temperatura wzrośnie do 25 stopni Celsjusza we wtorek.

Tomasz Schafernaker z „BBC Weather” powiedział, że temperatura na Wyspach może wzrosnąć w południowo-wschodnich rejonach kraju do 25 stopni Celsjusza we wtorek. Jednak zanim to nastąpi, mieszkańcy Wysp będą musieli zmierzyć się z dużo mniej przyjaznymi warunkami pogodowymi.

W poniedziałek wieczorem mają wystąpić deszcze, a towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Najgorsze warunki wystąpią na północnym-zachodzie Anglii i Walii w poniedziałek wieczorem.

Schafernaker powiedział: „Dzisiaj rano w Szkocji było bardzo wietrznie, pojawiły się też deszcze. (…) Jednakże dla większości z nas pogoda ta nie jest najgorsza, pojawiło się słońce. Jednakże w ciągu dnia chmury zaczną się zagęszczać, a w Irlandii Północnej i na zachodzie Szkocji znowu zacznie padać.

Bardzo prawdopodobne, że opady te pojawią się także na północnym-zachodzie Anglii, Kumbrii, Lancashire, jednakże reszta kraju będzie raczej sucha. Zachmurzy się, jednak na południu i południowym-wschodzie najdłużej będzie słonecznie.

Dzisiaj w Londynie temperatura wyniosła 22 stopnie, jednak na północnym-zachodzie termometry wskazały 14 lub 15 stopni Celsjusza”. Według prognoz BBC jutro w kraju ma się przejaśnić, chociaż nadal mogą wystąpić deszcze. W Londynie i na południowym-wschodzie kraju temperatura może wzrosnąć do 25 stopni Celsjusza.

