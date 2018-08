Pogoda w UK - czasem słońce, czasem deszcz, ale na sierpniowy Bank Holiday upały mogą wrócić

Fot. Met Office

Meteorologowie z brytyjskiego Met Office w najlbliższym czasie zapowiadają ciepłą pogodę wymieszaną z opadami. W niektórych rejonach Anglii w ciągu trzech godzin może spadło tyle deszczu, ile przeciętnie pada w ciągu... dwóch tygodni!

Synoptycy z Wysp ostrzegają przed niezwykle intensywnymi opadami deszczu i gwałtownymi burzami, które będą miały miejsce na wschodzie Anglii. Najgorzej będzie w rejonach East Midlands i West Midlands, w północnej i zachodniej oraz południowo-zachodniej części Anglii, a także w Walii oraz w Yorkshire i Humber.

Bonnie Diamond z Met Office na "The Independet" komentując prognozy pogody zwróciła uwagę, że już w nocy z poniedziałku na wtorek mieliśmy do czynienia bardzo silnymi opadami. Żółty alert związany z zagrożeniem powodziowym został wydany przez Environment Agency dla 12 lokalizacji. Ostrzegano, że można liczyć się z utrudnieniami na drogach i w transporcie kolejowym, możliwe były również przerwy w dostawie energii elektrycznej. Lokalnie miało spaść nawet do 40mm deszczu!

W zasadzie wygląda na to, że najgorsze już za nami, ale deszczowa pogoda w UK nadal się będzie utrzymywać. W trwającym tygodniu można spodziewać się zarówno opadów, jak i okresów słonecznej aury. Upały mogą wrócić akurat na sierpniowe Bank Holiday.

Fot: Met Office

"W najbliższy weekend pogoda stanie się bardziej sucha, można spodziewać się dużej liczby przejaśniej, szczególnie na południu Wielkiej Brytanii, gdzie znowu będzie ciepło lub bardzo ciepło" - dodaje Diamond.

Jeśli idzie o prognozę dla Londynu to w ciągu tygodnia temperatura będzie wahać się od 20 do 24 stopni Celsjusza. Ciepło będzie w weekend (23 stopnie), a najcieplej - w najbliższy poniedziałek. Deszczu można spodziewać się w czwartek, a przez cały tydzień niebo będzie zasnute chmurami - tylko w piątek zza nich przebije się słońce.