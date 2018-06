Pogoda na weekend: Nad Wielką Brytanię nadciąga afrykańskie powietrze. Będzie gorąco!

Niebieskie niebo i intensywne słońce – tego możecie się spodziewać w czasie nadchodzącego weekendu. Dobrą wiadomością jest także to, że piękna pogoda w UK utrzyma się przynajmniej do połowy czerwca.

Synoptycy są zgodni co do tego, że temperatury na Wyspach w tym miesiącu utrzymają się powyżej średniej. W ten weekend termometry będą wskazywać od 20 do 24 stopni, co będzie związane z przesunięciem się nad Wyspy gorącego powietrza znad Afryki oraz kontynentu.

Niestety ciepło i wilgotność wpłyną także na zwiększenie ryzyka wystąpienia gwałtownych burz. Niemniej jednak w ten weekend przeważać będą przejrzyste niebo i intensywne słońce. Nicola Maxey z Met Office powiedziała: „Temperatury utrzymają się na średnim poziomie 20 stopni Celsjusza do końca tego tygodnia, a w niektórych miejscach może być jeszcze cieplej.

W czasie weekendu spodziewamy się temperatur w okolicach 23 – 24 stopni, a na południowym-wschodzie jest nawet szansa, że wzrosną one do 27 stopni. Nadciąga do nas ciepłe powietrze znad Afryki oraz kontynentu, co z kolei przyniesie ryzyko wystąpienia burz zwłaszcza na południowym-wschodzie kraju pod koniec tego tygodnia”.

Słoneczna pogoda ma się utrzymać w Wielkiej Brytanii do przyszłego tygodnia. „Ryzyko wystąpienia burz zmniejszy się z początkiem następnego tygodnia, a do połowy miesiąca temperatury utrzymają się powyżej średniej” - dodała Maxey.

