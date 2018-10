Huragan Callum zbliża się do Wielkiej Brytanii - przyniesie dwa dni intensywnych opadów i porywistych wiatrów

Jak przewidują synoptycy Met Office huragan Callum uderzy w Wielką Brytanię z wiatrem wiejącym z prędkością nawet do 130 km na godzinę i ulewnymi deszczami.

Zarówno irlandzkie Met Éireann, jak i brytyjski Met Office ostrzegają przed zbliżającym się na wyspy huraganem Callum. Uderzy znad Atlantyku już w piątek. Najgorszej będzie w zachodniej części Irlandii, północnej Szkocji oraz północno-zachodni brzeg Wielkiej Brytanii obejmujący sporą część Walii.

Friday’s weather system has been named as #StormCallum by @MetEireann The strongest winds are likely in western Ireland though NW parts of the UK can expect severe gales. The main impacts for the UK will be from heavy rain across some western areas Friday & Saturday #weatherawarepic.twitter.com/KGq20Y2NAU