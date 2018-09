Podręcznik dla urzędników Home Office mający pomagać w rejestracji imigrantów z UE jest niejasny, informują prawnicy

Home Office opublikowało specjalny podręcznik dla swoich urzędników, który ma ułatwić im zapoznanie się z systemem rejestracji imigrantów z UE. Okazuje się, że dokument nie jest do końca jasny w opinii wielu prawników.

Podręcznik ma 56 stron i w założeniu ma ułatwić urzędnikom zapoznanie się z systemem rejestracji osób chcących otrzymać status osoby osiedlonej (settled status). Jeszcze poprzednia minister spraw wewnętrznych, Amber Rudd twierdziła, że system rejestracji będzie prosty i przejrzysty natomiast jej sukcesor, Sajid Javid przedstawiając system tego lata uspokajał, że większość wniosków będzie rozpatrywana pozytywnie i odrzuceń nie będzie dużo.

Jednak wielu prawników obawia się, powołując się na wcześniejsze błędy urzędników i słabą komunikację między Home Office, a petentami, że system nie będzie dostatecznie przejrzysty i prosty.

"Jeśli zachodzi domniemanie, że osoby rejestrujące się nie będą w stanie zrozumieć procesu rejestracji, to powinno być to jasno podkreślone w podręczniku dla urzędników. W sprawach aplikacji i rejestracji osób przez urzędników występuje kontekst, którego nie można pominąć. Ten podręcznik czyta się dokładnie tak samo jak wiele innych podręczników wydanych przez Home Office. Nie daje on urzędnikom jasności i przejrzystości, która musi znaleźć się w tak ważnym dla nas wszystkich systemie rejestracji. Dokładne zrozumienie działania systemu przez urzędników i pracowników Home Office jest bardzo ważne, ponieważ w bardzo krótkim czasie będą musieli rozpatrzyć ponad 3 mln wniosków" - powiedział prawnik Luke Piper z grupy the3million.

Podręcznik, o którym mowa, został przedstawiony jako część pilotażowego programu rejestracji osób chcących po Brexicie otrzymać status osoby osiedlonej, w którym bierze udział 4 tys. obywateli krajów Unii Europejskiej mieszkających w Liverpoolu oraz w północno-zachodniej Anglii.

Prawnicy twierdzą też, że język, jakim napisany jest owy podręcznik, jest bardzo zbliżony do istniejących już podręczników odnoszących się do systemu rejestracji imigrantów spoza Unii Europejskiej. Home Office oświadczył z kolei, że podręcznik ten jest częścią programu pilotażowego i po jego zakończeniu będzie nadal opracowywany.

"Obywatele krajów Unii Europejskiej stanowią bardzo ważną część naszej gospodarki i naszego społeczeństwa i chcemy, aby mogli zostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Dlatego zostało jasno powiedziane, że będziemy ich wspierać w procesie rejestracji do przyznania statusu osoby osiedlonej. Obecnie przeprowadzamy test systemu, ponieważ chcemy mieć pewność, że będzie on odpowiednio działał" - powiedział rzecznik Home Office.