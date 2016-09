Po Londynie piechotą? Zobacz nowy plan Transport for London

Transport for London będzie zachęcał do poruszania się piechotą między poszczególnymi stacjami metra zamiast wykorzystywać do tego środki transportu.

Mapy transportu publicznego w miastach na całym świecie są w zasadzie podobne, ponieważ nie zawierają informacji o odległościach między danymi stacjami komunikacji. Transport for London uznał to za błąd i postanowił zmienić dotychczasowe mapy umieszczając na nich informacje o tym, ile kroków potrzeba, żeby przejść między jedną, a drugą stacją.

W ten sposób Transport for London chce zachęcić mieszkańców Londynu do większej aktywności fizycznej. Ma to też sprawić, że londyńskie metro przewożące rocznie 1,3 mld pasażerów chociaż trochę zostanie odciążone.

Mapa londyńskiego metra zbytnio się nie różni od tych poprzednich, jednak jeśli przyjrzeć się bliżej to różnice są ciekawe, ponieważ widać na nich, ile kroków jest potrzebnych do przejścia między stacjami metra. I tak na przykład między stacją Piccadilly Circus, a Green Park jest 800 kroków, natomiast między Covent Garden, a Leicester Square jest już tylko 400 kroków. Z mapy wynika, że większość stacji metra w Londynie dzieli odległość nie większa niż 1000 kroków.

Mając na uwadze fakt, że przeciętny człowiek w ciągu dnia robi 10 000 kroków, to przejście z jednej stacji do drugiej nie powinno stanowić dla pasażerów większego problemu. Nie wiadomo natomiast, ile osób ostatecznie skorzysta z mapy i zdecyduje się na pokonywanie niektórych tras na piechotę.

Nowe mapy mają sprawić, że metro londyńskie zostanie przynajmniej trochę odciążone, gdyż już teraz przewozi liczbę pasażerów przekraczającą swoje możliwości.