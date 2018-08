Po 20 latach znaleźli mordercę 11-letniego Nickiego Verstappena. Wpadł przez przypadek w Hiszpanii

Po 20 latach i wykonaniu tysięcy badań DNA zatrzymano mężczyznę podejrzanego o zabicie w latach 90. w Holandii 11-letniego Nickiego Verstappena. W poszukiwaniach mordercy pomogło zgłoszenie od przypadkowej osoby, która rozpoznała podejrzanego.

Do aresztowania mężczyzny podejrzanego o zamordowanie 11-letniego chłopca - Nickiego Verstappena doszło po 20 latach od zabójstwa. Dzięki informacji od przypadkowego świadka, który zobaczył w mediach wizerunek 55-letniego podejrzanego, policji udało się namierzyć i zidentyfikować Jos B.

Mężczyzna został aresztowany dopiero po długiej pracy śledczej wykonanej przez holenderską policję, obecnie czeka on na ekstradycję do Holandii. Samo dochodzenie z użyciem badań DNA jest jednym z największych w historii Holandii.

Do morderstwa 11-letniego Nickiego Verstappena doszło 9 sierpnia 1998 roku na obozie letniskowym niedaleko granicy holendersko-niemieckiej. Ciało chłopca znaleziono niedaleko obozowiska dzień później. Śledczym udało się na ubraniach ofiary znaleźć ślady DNA, które mogły należeć do mordercy.

Przez wiele lat nie udało się dotrzeć do podejrzanego badając małe grupy osób, jednak w roku 2017 policja zmieniła strategię i postanowiła przebadać DNA 22 tysięcy mężczyzn mieszkających w rejonie, w którym doszło do morderstwa.

Gdy ponad 14 tysięcy z nich oddało próbki, jeden z przebadanych – Jos B. - wyjechał do Francji, a jego rodzina zgłosiła później jego zaginięcie. Mężczyzna stał się głównym podejrzanym w sprawie, a śledczy przebadali próbki DNA w jego domu i okazały się one w 100 procentach zgodne z próbką znalezioną na ubraniu zabitego chłopca.

Po zebraniu danych 22 sierpnia holenderska policja podała tożsamość oraz wizerunek podejrzanego. Wtedy też pojawiło się wiele zgłoszeń, w tym jedno od przypadkowego mieszkańca Hiszpanii, który – jak się okazało – rozpoznał trafnie mężczyznę ze zdjęcia.

Policja aresztowała Jos B., jednak nadal nie przyznaje się on do winy, a jego prawnik twierdzi, że na ubraniu zamordowanego chłopca znaleziono także ślady DNA należące do innych ludzi. Obecnie podejrzany 55-latek czeka na ekstradycję.