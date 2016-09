Pluskwy atakują Londyn – sprawdź, czy w twoim łóżku nie ma mikroskopijnych krwiopijców

Fala odpornych na środki owadobójcze insektów nawiedza Londyn. Skąd wzięły się w stolicy UK? Przywieźli je jego mieszkańcy wracając z egzotycznych wakacji.

Pluskwy stały się prawdziwym utrapieniem mieszkańców południowo-wschodniego Londynu. Firmy zajmujące się dezynsekcją odnotowały ponad stuprocentowy (!!!) wzrost zgłoszeń z tamtego rejonu i niemal za każdym razem chodziło popularne bedbugs. Z roku na rok ich populacja staje się coraz większa, a każda kolejna generacja staje się odporniejsza na środki chemiczne używane do ich tępienia.

Zajmujący się dezynsekcją w Londynie Roy Couch mówi, że miesięcznie jego firma wzywana jest do 200 tego typu przypadków. Najczęściej pluskwy lęgną się w pokojach hotelowych, a ludzie którzy tam mieszkają przynoszą je do swoich domów.

Obok turystów wracających z wakacji to właśnie oni są odpowiedzialni za rosnącą populację insektów. “Sytuacja staje się coraz gorsza” – komentuje Couch. “Pluskwy są trudne do zabicia. Produkty, które możemy kupić w sklepie są nieskuteczne. Są na nie odporne, a w dodatku mogą mutować. Jeśli nie zostaną zabite raz, a porządnie wrócą silniejsze i trudniejsze do unieszkodliwienia.”

Na problem zwracają również agenci nieruchomości. Jeden z nich, pragnący zachować rzecz jasna anonimowość potwierdza, że pluskwy “są poważnym problem mieszkań przeznaczonych pod wynajem”. “W przeciągu ostatnich dwóch lat problem ten stał się powszechny. W jednym z przypadków musieliśmy wydać 4500 funtów na pozbycie się prawdziwej plagi”.

A całkiem niedawno wydawało się, że pluskwy zostały wytępione w krajach wysoko rozwiniętych. Teraz jedna powracają. Te niewielkie stworzonka (około 4-6 mm długośc i około 3 mm szerokości) żywią się krwią zwierząt ciepłokrwistych, w tym człowieka. Potrafi być uciążliwa w warunkach domowych, często poprzez aktywność nocą w łóżkach. Posiada czerwonobrunatne, silnie spłaszczone, owalne ciało zwężające się ku przodowi. Gnieździ się w pomieszczeniach, najczęściej w meblach tapicerowanych, pod boazerią lub tapetami.