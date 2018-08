PiS chciałby zamienić program 500 plus na 1000 plus przed wyborami. Zapłacą za to podatnicy

Jak pisze „Super Express” - PiS rozważa zamianę programu 500 plus na… 1000 plus przed wyborami. Sama partia tłumaczy taki "odważny" zwrot inflacją.

Jak mówi wielu polskich imigrantów pracujących w Wielkiej Brytanii – wysokość zarobków w Polsce nie zachęca do powrotu... Pensje w naszym rodzimym kraju nadal nie pozwalają na godziwe życie w takim samym stopniu jak na Wyspach, jednak pakiet socjalny w Polsce niewątpliwie staje się coraz bardziej szczodry, niestety kosztem podatników.

PiS niewątpliwie chce zmobilizować wyborców do oddania na siebie głosów w zbliżających się wyborach szczodrym gestem, za który mieliby zapłacić podatnicy. Partia PiS rozważa rozszerzenie obecnego programu rodzina 500 plus na 1000 plus.

„Super Express” przytacza słowa jednego z polityków PiS: „Chcemy, aby nastąpiła jakaś korekta w programie 500 plus. Te pieniądze zżera dziś trochę inflacja, więc musimy pójść dalej i zaproponować 1000 plus.

Sądzę, że jest to bardzo możliwe i całkiem realne. Rozbudziliśmy w Polsce ogromne nadzieje i je spełniamy. Ale to nie znaczy, że obywatele nie chcą więcej. I my musimy im zaproponować coś ekstra”.

Z kolei wiceszef sejmowej komisji finansów publicznych będący posłem PiS, Janusz Szewczak powiedział: „Mam wielką nadzieję, że w kolejnych latach naszych rządów przy dobrej koniunkturze gospodarczej uda się rozszerzyć 500 plus i wprowadzić większy dodatek, np. 1000 plus. Jestem jak najbardziej za takim rozwiązaniem. Jestem za wszelkimi formami wsparcia socjalnego, finansowego dla polskich rodzin. I myślę, że 1000 plus to byłby dobry pomysł”.

Niestety pomysły PiS są dość kosztowne dla społeczeństwa i za „dobrą zmianę” płaci nie kto inny tylko podatnicy. Obecnie odczuwalne są już efekty wprowadzenia programu 500 plus, który zaowocował spadkiem udziału kobiet na rynku pracy oraz zmniejszeniem się motywacji do pracy.