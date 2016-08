Piloci aresztowani na lotnisku w Glasgow! „Byli zbyt pijani, by lecieć”

Dwóch pilotów United Airlines zostało aresztowanych przez policję w Glasgow, gdy ich stan zaniepokoił pasażerów samolotu, za którego sterami mieli zasiąść. Okazało się, że obaj mężczyźni byli pijani.

Samolotem z Glasgow do Nowego Jorku miało lecieć 141 pasażerów, jednak poważne obawy wzbudziło zachowanie pilotów. Mężczyźni byli tak pijani, że nie byli w stanie siąść za sterami samolotu. Policja aresztowała 35- i 45-latka, a po paru godzinach czekania wymieniono załogę samolotu, który wystartował z opóźnieniem do Nowego Jorku.

Piloci zostali zatrzymani i zabrani na przesłuchanie. W poniedziałek stawią się przed Paisley Sheriff Court. Rzecznik szkockiej policji powiedział: „Potwierdzamy, że dwaj mężczyźni w wieku 35 i 45 lat zostali aresztowani i zatrzymani na policyjnym przesłuchaniu w związku z przestępstwem na podstawie art. 2003 paragraf 93 Bezpieczeństwa Kolei i Transportu”. Natomiast rzecznik linii lotniczych United Airlines powiedział, że obaj piloci zostali zwolnieni.

Zaledwie miesiąc wcześniej doszło do aresztowania kanadyjskich pilotów z tego samego powodu – obaj byli pijani, gdy przygotowywali się do lotu ze Szkocji do Toronto.

