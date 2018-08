PILNE: W wypadku na autostradzie M25 w Kent, gdzie rannych zostało 41 osób, urodziło się dziecko

Na autostradzie M25 niedaleko Swanley w Kent doszło wczoraj wieczorem do wypadku, w którym rannych zostało 41 osób – w tym siedmioro dzieci. Szokujące jest także to, że na miejscu zdarzenia urodziło się dziecko.

We wczorajszym wypadku na autostradzie M25, w którym autobus uderzył w barierkę i wylądował na lewym boku zsuwając się z pobocza, rannych zostało 41 osób – w tym siedmioro dzieci. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala z poważniejszymi obrażeniami. Policja poinformowała: „Żeby było bardziej interesująco, na miejscu zdarzenia urodziło się dziecko”.

Emergency services are at the scene of an overturned coach on the M25. Kent Police and South East Coast Ambulance Service are at the M25 near junction 3 at Swanley in Kent. https://t.co/k8Mp01jBHo pic.twitter.com/ORsjCxMTDb

Mitchell Melvin, który jest budowlańcem i był świadkiem wypadku, powiedział, że wraz z dwójką swoich przyjaciół pomagał pasażerom w opuszczeniu autobusu. 24-latek z Sidcup jechał swoim vanem autostradą M25, gdy z drogi zjechał autobus i „zsunął się z pobocza tuż przed nami”.

Three people have been taken to hospital with serious injuries after a coach overturned on the M25 this afternoon. Another 31 adults and seven children suffered minor injuries. The crash happened on the M25 at J3 at Swanley at about 4pm. Picture: Andrei Branescu pic.twitter.com/UGcr9ZdHvd