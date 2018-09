PILNE: Unia Europejska łagodzi swoje stanowisko odnośnie granicy w Irlandii! Ruch ten ma zapobiec scenariuszowi „no deal”

Fot. Getty

Tuż przed rozpoczęciem nieformalnego szczytu UE w Salzburgu Michel Barnier poinformował, że Unia Europejska jest skłonna złagodzić swoje stanowisko odnośnie granicy w Irlandii. Główny negocjator Brexitu po stronie unijnej przyznał, iż wszelkie wymagane kontrole towarów wprowadzanych na terytorium UE mogą mieć miejsce z dala od granicy i portów.

Zapowiedź złagodzenia stanowiska względem granicy w Irlandii to prawdziwy przełom w negocjacjach dotyczących Brexitu. Dotychczas obie strony okopane były na swoich twardych stanowiskach: Unia Europejska uważała, że Irlandia Północna musi pozostać pozostanie blisko związana zasadami wspólnego rynku, natomiast Wielka Brytania proponowała, aby został zachowany wspólny rynek dóbr i towarów rolniczych bez pozostałych elementów wspólnego rynku. Wielka Brytania odrzuciła stanowisko Unii Europejskiej (w tym propozycję wprowadzenia celnej i prawnej granicy na linii Morza Irlandzkiego), obawiając się, że podważy ono integralność terytorialną Zjednoczonego Królestwa, natomiast Unia Europejska odrzuciła rozwiązanie zaproponowanie w planie z Chequers, uznając, że zachowanie wspólnego rynku dóbr i towarów rolniczych bez pozostałych elementów wspólnego rynku podkopie fundamenty UE, czyli cztery swobody, które legły u jej podstaw.

Dziś rano Michel Barnier zaproponował jednak ulepszoną opcję 'backstop', która zakłada, że wszelkie kontrole towarów importowanych do UE mogą się odbywać z dala od granicy i portów położonych na Morzu Irlandzkim. - Większość kontroli może się odbywać z dala od granicy: na terenie firm lub na rynkach – powiedział główny negocjator Brexitu po stronie unijnej. - Propozycja w zakresie opcji awaryjnej 'backstop' w Irlandii i Irlandii Północnej znajduje się na stole od lutego. Odzwierciedla ona naszą ugodę z Wielką Brytanią z grudnia 2017 r., potwierdzoną przez premier Theresę May w liście z marca 2018 r. Jesteśmy gotowi ulepszyć tę propozycję – dodał Barnier.

Zaznaczając, że obie strony negocjacji nie zgadzają się na wprowadzenie fizycznej granicy pomiędzy Irlandią i Irlandią Północną, Michel Barnier doprecyzował: - To, o czym tu mówimy, nie jest granicą: ani granicą lądową, ani granicą morską. To jest zestaw technicznych kontroli, które, niemal wszystkie, muszą mieć miejsce na terenie Irlandii Północnej. Mam nadzieję, że przy pomocy prostych, praktycznych i obiektywnych przepisów będziemy w stanie znaleźć kompromis, w którym ta ulepszona opcja awaryjna 'backstop' będzie dla wszystkich do zaakceptowania. Ale w żadnym wypadku nie przybierze to postaci granicy, ponieważ szanujemy integralność terytorialną Wielkiej Brytanii i szanujemy konstytucyjny obszar Wielkiej Brytanii. Dlatego też znajdziemy praktyczne i sprawne rozwiązanie tego problemu.

