PILNE: Ryanair odwoła aż 100 lotów w tym tygodniu z powodu nowych strajków

Tysiące pasażerów Ryanaira musi liczyć się w tym tygodniu z odwołanymi lotami i poważnymi utrudnieniami na lotniskach. W wyniku strajków pilotów w Irlandii, Szwecji, Belgii, Holandii odwołanych zostanie ponad 100 lotów.

Linie lotnicze Ryanair poinformowały o odwołaniu 104 lotów do i z Belgii, a także 22 do i ze Szwecji oraz 20 z Irlandii. Wiadomo, że w wyniku odwołanych lotów z samej Irlandii, ucierpi na tym 3,500 pasażerów. Do zapowiadanych na 10 sierpnia strajków mają przyłączyć się także pracownicy Ryanaira z Holandii oraz Niemiec.

Linie mają jeszcze poinformować, ile kolejnych lotów zostanie odwołanych. W ciągu ostatnich tygodni strajki pojęli zarówno piloci jak i pracownicy pokładowi. Strajk zapowiadany na 10 sierpnia będzie już piątym z kolei zorganizowanym przez irlandzkich pilotów od 12 lipca.

Ryanair zaproponował mediacje z irlandzkim związkiem zawodowym Forsa. Szef marketingu Ryanaira, Kenny Jacobs powiedział: „Piąty strajk zorganizowany przez Forsa jest nieodpowiedzialny, nieuzasadniony i uderza w klientów oraz w interesy Ryanaira, a przede wszystkim w politykę tanich biletów. Szczerze przepraszamy 3,500 naszych irlandzkich klientów, których loty 10 sierpnia zostaną odwołane dlatego, że Forsa nie chce z nami rozwiązać istniejących problemów, mimo że przystaliśmy na 9 z 11 stawianych nam warunków”.

W odpowiedzi Forsa oskarżyła Ryanaira o „przeformułowanie” niektórych z jej żądań oraz na to, że Ryanair efektywnie „negocjuje raczej sam ze sobą niż z reprezentantami pilotów”. W ubiegłym tygodniu szef irlandzkich linii Michael O'Leary groził pilotom, że, aby nie stracić pracy, powinni się przenieść do Polski.

