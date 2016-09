Pilne: Policja poszukuje trzech Polaków podejrzanych o dokonanie przestępstwa z nienawiści!

Policja opublikowała zdjęcia trzech mężczyzn podejrzanych o zaatakowanie 16-latka trzymającego tęczową flagę ruchu LGBT. Ofiara twierdzi, że mężczyźni mówili po angielsku z polskim akcentem.

Do zdarzenia doszło na stacji kolejowej w Scunthorpe, 6 sierpnia, w okolicach godziny 9:30 wieczorem. 16-latek wracał z parady równości LGBT, gdy zaczepiła go trójka agresywnych mężczyzn. DC Ian Grice z British Transport Police powiedział, że mężczyźni podróżowali z nastolatkiem tym samym pociągiem i że zaatakowali go jeszcze na stacji.

Essex: Polak skatowany na śmierć przez gang młodocianych Brytyjczyków!

Jako że 16-latek trzymał w ręku tęczową flagę LGBT, to usłyszał pod swoim adresem wiele homofobicznych komentarzy. Później natomiast mężczyźni próbowali zabrać chłopakowi flagę i w trakcie szamotaniny dotkliwie go skopali.

Brytyjska policja tuszuje zabójstwo Polaka? – „Zbrodnia niekoniecznie była motywowana narodowością”

Ofiara napaści twierdzi, że mężczyźni mówili po angielsku z polskim akcentem, dlatego o pomoc w ujęciu sprawców policja apeluje także do zamieszkujących Scunthorpe Polaków. Wszystkie osoby, które mogą być w posiadaniu jakichś informacji o incydencie albo które rozpoznają mężczyzn na opublikowanych zdjęciach, proszone są o kontakt z British Transport Police pod numerem 0800 405040. Poza tym z funkcjonariuszami można się skontaktować wysyłając wiadomość sms pod numer 61016 ( w treści należy wpisać, że chodzi o sprawę nr 300 z 31/08/2016) albo dzwoniąc anonimowo do Crimestoppers, pod numer 0800 555111.