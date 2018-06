PILNE: Policja poszukuje 6-letniego chłopca. Istnieje ryzyko, że został uprowadzony przez matkę do Polski

6-letni David T. po raz ostatni widziany był w piątek rano. Po weekendzie spędzonym z matką chłopiec nie wrócił do domu, dlatego policja przypuszcza, że mógł on zostać uprowadzony.

Z prośbą o pomoc w odnalezieniu 6-letniego Davida T. zwróciła się do Interpolu hiszpańska policja z Costa de la Luz. Wiele wskazuje na to, że chłopiec został uprowadzony z miejscowości La Antilla w Andaluzji, gdzie na stałe mieszkał z ojcem, Davym T. 6-latek nie wrócił do domu po weekendzie spędzonym z matką – pochodzącą z Polski Mirosławą D. 38-letnia Polka od wielu lat mieszka w Hiszpanii, ostatnio w miejscowości Lepe, gdzie pracuje sezonowo w gospodarstwie rolnym.

Jak podały brytyjskie media (m.in. Daily Mail) ojciec dziecka uzyskał ostatnio pełne prawo do opieki nad synem. Wyrok sądu zakończył tym samym spory prawne, które Davy T. i Mirosława D. toczyli ze sobą przez wiele lat. Polka oskarżyła Brytyjczyka m.in. o stosowanie przemocy domowej, ale mężczyzna został z tego zarzutu oczyszczony. Na mocy ostatniego wyroku kobieta otrzymała jedynie prawo do widywania się z synem w weekendy.

Hiszpańska policja podejrzewa, że Mirosława D. mogła uciec z synem albo do Polski, albo do Wielkiej Brytanii, gdzie ma kilkoro przyjaciół. Prawnik Davy'ego T. twierdzi, że Polka zniknęła już raz z synem bez żadnego ostrzeżenia, a miało to miejsce w sierpniu zeszłego roku. Prawnik podejrzewa, że kobieta mogła wówczas wyrobić 6-letniemu Davidowi paszport, dzięki któremu chłopiec mógłby teraz bez żadnych przeszkód poruszać się po terytorium Unii Europejskiej.

- Ojciec chłopca zgłosił, że syn zaginął. Mówimy o Brytyjczyku, który mówi, że mama chłopca powinna go była zwrócić, a tego nie zrobiła. Mama jest Polką i wydaje się, że jej telefon jest wyłączony od ponad 24 godzin. Biorąc pod uwagę możliwość, że kobieta mogła zabrać dziecko, badamy i próbujemy obecnie ustalić ich miejsce pobytu – powiedział komendant policji Ezequiel Romero.