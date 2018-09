PILNE! Olbrzymi pożar w Weymouth - ewakuowano 100 domów!

Fot: Dorset & Wiltshire Fire and Rescue Service

Pożar, który wybuchł w położonym w hrabstwie Dorset mieście Weymouth okazał się na tyle groźny, że konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. W sumie zagrożonych było ponad sto domów.

Weymouth to niewielkie miasteczko w południowej Anglii, w hrabstwie Dorset, w dystrykcie Weymouth and Portland. Leży nad ujściem rzeki Wey do kanału La Manche. Miasto stanowi ośrodek wypoczynku letniego, jest także głównym ośrodkiem Wybrzeża Jurajskiego.

Ogień został zaprószony w jednym z warsztatów samochodowych przy ulicy Holly Road. Z powodu obecności dużej ilości łatwopalnych żywioł z łatwością się rozprzestrzenił i opanował obszar obejmujący Holly Road, Cromwell Road i Highland Road. Około piątej nad ranem na miejscu pojawili się strażacy z Dorset & Wiltshire Fire and Rescue Service w sile około 45 oficerów. W walce z żywiołem wspomagały ich jednostki British Red Cross Emergency Response Team z Dorset.

Z powodu dużej wielkości pożaru służby ewakuowały lokalnych mieszkańców. W sumie około sto domów zostało ewakuowanych. "Obudził mnie mój sąsiad" - komentował na łamach "The Daily Express" Aaron Grant-Jones, menadżer lokalnego baru The Rock, który został ewakuowany wraz ze swoją ciężarną żoną i rocznym synkiem. "Ogień zobaczyłem przez okno w kuchni. Była naprawdę olbrzymi. Na twarzy czułem bijąc od niego ciepło".

W chwili obecnej sytuacja jest już opanowana. Żywioł został opanowany. Na miejscy wciąż pozostają strażacy, którzy monitorują sytuację. Mieszkańcom pozwolono wrócić do domu, a wszystkie drogi, z niewielkimi wyjątkami, są już otwarte.