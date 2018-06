PILNE: Odwołane loty Ryanaira, EasyJet i Flybe na lotnisku w Manchesterze!

Z lotniska w Manchesterze zostały dzisiaj odwołane loty linii Ryanair, EasyJet i Flybe w związku ze strajkiem we Włoszech.

Wiele lotów do Włoch z lotniska w Manchesterze zostało dzisiaj odwołanych w związku ze strajkiem. Pracownicy kontroli lotów we Włoszech rozpoczęli strajk w związku ze sprzeciwem wobec planów dotyczących prywatyzacji.

Linie lotnicze Ryanair, EasyJet i Flybe zaapelowały do swoich pasażerów, aby przed wyjazdem na lotnisko w Manchesterze sprawdzili, czy nie mają odwołanych lotów. Do tej pory odwołano osiem lotów. Flybe musiało odwołać lot BE7353 z Manchesteru do Mediolanu oraz BE7354 z Mediolanu do Manchesteru. Z kolei Ryanair odwołał lot do Bolonii o 9:30 oraz o 14:40 z Bolonii do Manchesteru. Linie EasyJet były zmuszone do odwołania lotu z Mediolanu do Manchesteru o 15:30 oraz 16, a także lot o 8 rano i 15:45 do Katanii.

Linie Flybe wydały także oświadczenie: „Staramy się, aby jak najwięcej naszych lotów kursowało zgodnie z rozkładem, jednak wszystkie linie, które korzystają z włoskiej przestrzeni powietrznej zostały dotknięte strajkiem kontrolerów lotów. Flybe zrobi – jak zawsze – to, co tylko możliwe, aby zminimalizować uniedogodnienia. Obecnie monitorujemy sytuację uważnie i będziemy informować na bieżąco o jakichkolwiek zmianach”.

Z kolei Ryanair na swojej stronie internetowej poinformował, że był zmuszony odwołać wiele lotów, jednak wszyscy klienci, którzy na tym ucierpieli, zostali poinformowani o zmianach mailowo lub sms-owo, a także zaoferowano im pełną refundację kosztów oraz możliwość przebukowania lotu na następny samolot.

