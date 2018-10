PILNE: Huragan Callum uderzył w Wielką Brytanię z siłą 75 mil na godzinę. Met Office wydało bursztynowy alarm

Dzisiaj rano huragan Callum uderzył w Wielką Brytanię z siłą 76 mil na godzinę wywołując ulewy, zagrożenie podtopień oraz chaos na drogach. W wyniku uderzenia huraganu odciętych od prądu zostało 950 domów na południowo-zachodnim wybrzeżu Anglii i 100 domostw w Walii.

Największa siła wiatru dochodząca do 76 mil na godzinę została odnotowana na Isles of Scilly we wczesnych godzinach porannych w piątek, z kolei w Camborne w Kornwalii i Milford Haven w Pembrokeshire odnotowano siłę wiatru w wysokości 60 mil na godzinę.

Western Power Distribution poinformowało, że ponad 950 domów zostało odciętych od prądu na południowo-zachodnim wybrzeżu Anglii i prawie 100 w południowej Walii z powodu uderzenia huraganu Callum. Na lotnisku w Cardiff i Exeter odwołano cześć lotów dzisiaj rano, a pasażerowie korzystający z kolei w Walii oraz południowo-zachodniej Anglii dostali ostrzeżenie odnośnie problemów komunikacyjnych z powodu silnych wiatrów.

Met Office zapowiedziało gwałtowne ulewy przesuwające się z południowego-zachodu, które mogą stanowić nawet zagrożenie dla życia. Wydano także 36-godzinny alarm bursztynowy dla Walii. Alerty zostały wydane również na północno-zachodnim wybrzeżu Szkocji, w Irlandii Północnej.

Ponadto wystąpiło w kraju także zagrożenie powodziowe. Alex Burkhill z Met Office powiedział: „Wprowadziliśmy alarm pogodowy związany z silnymi porywami wiatru w całej zachodniej części kraju. Możemy spodziewać się utrudnień na drogach, niektóre mosty mogą zostać zamknięte i wystąpić przerwy w dostawach prądu”.

