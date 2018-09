PILNE! Brytyjski rząd zatwierdził projekt nowej polityki migracyjnej - UK zamyka granice dla niewykwalifikowanych pracowników z UE

W dniu wczorajszym odbyło się specjalnie posiedzenie brytyjskiego rządu, którego głównym tematem była polityka migracyjnego kraju po Brexicie. Szef Home Office Sajid Javid zaprezentował projekt, który zakłada ograniczenie dostępu do rynku pracy na Wyspach dla obcokrajowców oraz zlikwidowanie uprzywilejowanej pozycji migrantów z Unii Europejskiej w stosunków do obywateli innych państw.

Warto dodać, że jak donosi "Financial Times" w tej kwestii coś do powiedzenia może mieć Bruksela. Negocjatorzy Unii Europejskiej będą z pewnością naciskać na preferencyjne warunki zarezerwowane wyłącznioe dla imigrantów ze Wspólnoty. Londyn już teraz jest gotowy na rozmowy w tym temacie.

Zasadniczo na propozcyję Javida przystano, dokument został podpisany przez premier Theresę May, ale nie oznacza to jeszcze, że do UK przestaną przyjeżdżą ludzie bez większych kwalifikacji, gotowych do wykonywania prostych prac. Jak czytamy na łamach "The Independent" przyjęty projekt zakłada, że stworzenie specjalnej "ścieżki imigracyjnej" dla pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy mogliby przyjechać do kraju i pracować w takich sektorach jak rolnictwo, opieka społeczna czy hotelarstwo. Zatem w zasadzie UK "zamyka granicę", ale dopuszcza całkiem sporo wyjatków od takiej "reguły".

WAŻNE: W przypadku twardego Brexitu Home Office zapewni imigrantom z UE nielimitowany dostęp do brytyjskiego rynku pracy jeszcze przez 2 lata

Rzeczona "furtka" może być interpretowana jako ukłon szefa Home Office wobec dwóch innych ministrów w gabinecie May, a mianowicie dowodzącego resortem finansów Philipa Hammonda i ministra biznesu Grega Clarke. Obaj są mocno proeuropejsko nastawieni i nie mają wątpliwości, że całkowite odcięcie się od nisko wykwalifikowanej siły robczej mogłoby się skończyć bardzo źle dla gospodarki UK.

Należy również interpretować poniedziałkowe posiedzenia jako swoistą "wygraną" stronnictwa Theresy May. Premier znajdowała się ostatnio mocno pod ostrzałem najbardziej radykalnych członków Partii Konserwatywnej z Jacobem Reesem-Moggiem na czele. Wypracowanie porozumienia w tak kluczowej kwestii, jaką jest polityka imigracyjna należy traktować jako wielki sukces i dowód na jedność wśród torysów.

Polska awansowała do grupy 25 krajów najbardziej rozwiniętych na świecie

Z wypracowanym w poniedziałek projektem premier May pojawi się na przyszłotygodniowej konwencji programowej Partii Konserwatywnej, któa będzie miała miejsce w Birmingham. Szefowa brytyjskie rządu liczy na szerokie poparcie struktur partyjnych dla swoich pomysłów.

Co te zmiany będą oznaczyły dla Polaków mieszkających i pracujących w UK? Dla nich nie zmieni się w zasadzie nic, premier May ciągle podkreśla, że ich prawa zostaną zachowanę. Jednak ci, któzy będą chcieli przyjechać do Wielkiej Brytanii po Brexicie będą mieli trudniej...