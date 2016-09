Pilne: 21-letnia Polka brutalnie pobita w Spalding!

Kolejna Polka padła na Wyspach ofiarą rasistowskiego ataku. Tym razem do brutalnego pobicia doszło w Spalding, gdzie 21-letnia kobieta została zaatakowana przez trzy młode Brytyjki.

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem, ok. godz. 23, na ulicy New Road. 3 mężczyzn i 21-letnia Amanda grali w pubie „The Punchbowl” w bilard, gdy zostali zaczepieni przez młodego Anglika. Nie jest znany motyw napaści, ale mężczyzna zachowywał się na tyle agresywnie, że został wyrzucony z lokalu przez właściciela.

Zaczepny Anglik nie zamierzał jednak odpuścić i zaczaił się na Polaków przed pubem wraz z trzema swoimi koleżankami. Gdy 21-letnia Amanda została na ulicy sama (2 Polaków przebywało jeszcze w pubie, a mąż kobiety czekał na wydanie jedzenia w barze szybkiej obsługi), nastolatki zaatakowały Amandę i zaczęły ją bić na oślep. Jednocześnie z ust nastolatek posypały się w kierunki Polki rasistowskie obelgi.

Na pomoc kobiecie szybko przyszli znajomi, ale w momencie interwencji kobieta otrzymała już wiele ciosów. Z dotkliwymi obrażeniami twarzy 21-latka została przewieziona do szpitala, który opuściła dopiero wczesnym rankiem. Na miejsce przyjechała także policja, która zebrała zeznania świadków i zabezpieczyła nagrania z kamer CCTV. Funkcjonariusze aresztowali też jedną z nastolatek, która po całym zajściu, jak gdyby nigdy nic, wróciła do pubu.

Policja ustala motyw ataku na Polaków i nie wyklucza, że znów mamy do czynienia z napaścią z nienawiści na tle narodowościowym. Kluczowe w sprawie mogą się okazać nagrania z kamer i zeznania właściciela pubu, który jako pierwszy zauważył agresywne zachowanie młodego Anglika i który w związku z tym wyrzucił go z lokalu.

