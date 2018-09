Parkujesz samochód odwożąc dziecko do szkoły? Uważaj, możesz zapłacić 70 funtów kary

Rodzice, którzy nielegalnie parkują samochody w pobliżu szkoły swojego dziecka, mogą zostać ukarani mandatem w wysokości 70 funtów. Wokół placówek szkolnych będzie krążył specjalny samochód z kamerą rejestrującą numery rejestracyjne.

W pobliżu niektórych brytyjskich szkół pojawią się specjalne patrolujące samochody wyposażone w kamerę, która będzie miała za zadanie rejestrować numery rejestracyjne pojazdów zaparkowanych nielegalnie przy placówkach.

W ten sposób rodzice, którzy będą chcieli podrzucić swoje pociechy do szkoły, mogą otrzymać mandat w wysokości 70 funtów za nielegalne parkowanie. Obecnie szkoły w Wielkiej Brytanii walczą z problemem pojazdów natrętnie blokujących wejścia do szkoły.

Wynika to głównie z wygody i pośpiechu rodziców uczniów, którzy parkują swoje samochody przy szkołach, aby móc szybko i sprawnie podrzucić do nich swoje dzieci. Niestety w ten sposób inni uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły na piechotę, muszą lawirować między zaparkowanymi samochodami.

Leicestershire County Council zamierza przeznaczyć aż pół miliona funtów w ciągu następnego roku na poradzenie sobie z problemem zaparkowanych licznie przed szkołami samochodów. Przed samymi placówkami ma też pojawić się więcej widocznych zakazów.

