Para Brytyjczyków "zaprojektowała" sobie wnuka z nasienia swojego zmarłego syna

Brytyjskie małżeństwo straciło swojego syna w wypadku motocyklowym, ale trzy dni po jego śmierci pobrano od niego nasienie i zamrożono. Następnie wynajęli surogatkę, która urodziła im ich wnuka.

Syn brytyjskiej pary zginął w wypadku motocyklowym. Jego rodzice podjęli trudną decyzję o pobraniu nasienia zmarłego mężczyzny i zamrożeniu go. Następnie zostało ono wysłane do Stanów Zjednoczonych, gdzie zastosowano technikę selekcji płci i "stworzono" męskiego potomka, który urodził się dzięki surogatce.

Edukacja w UK - kary za nieobecność dziecka w szkole i jak ich uniknąć

Chłopiec ma teraz trzy lata i mieszka razem ze swoimi dziadkami w Wielkiej Brytanii. Jest to prawdopodobnie pierwszy przypadek sztucznego doboru płci i selekcji odpowiednich genów w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie przypadek ten budzi kontrowersje natury etycznej. Nawet światowej sławy specjalista prowadzący ten przypadek stwierdził, że jest on "bardzo nietypowy".

David Smotrich, który prowadził proces powiedział, że syn pary Brytyjczyków, który nigdy się nie ożenił nie wydał też formalnej zgody na pobranie jego nasienia i użycie go po jego śmierci. Dlatego cały zabieg został przeprowadzony w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w Wielkiej Brytanii taka operacja nosiłaby znamiona przestępstwa.

"Para Brytyjczyków straciła swojego syna w bardzo tragicznych okolicznościach. 26-latek zginął w wypadku motocyklowym 4 lata temu" - powiedział Smotrich.

Ciało mężczyzny zostało odnalezione dopiero 2 dni po wypadku, ale szybko odkryto, że jego nasienie wciąż nadaje się do zapłodnienia więc podjęto decyzję o jego pobraniu, zamrożeniu i przetransportowaniu do kliniki Smotricha w USA.

"Zabieg sztucznego zapłodnienia z nasienia pochodzącego od zmarłego jest ekstremalnie rzadki. Osobiście zajmowałem się pięcioma takimi przypadkami. W tym przypadku brytyjskie małżeństwo było zdesperowane i szukali kogoś, kto mógłby przeprowadzić zabieg sztucznej selekcji genów, tak by urodził się chłopiec. To, co my zrobiliśmy nie jest legalne w Wielkiej Brytanii, dlatego wszystko odbyło się w Stanach Zjednoczonych" - powiedział David Smotrich.

Brytyjka wyłudziła 80 tys. funtów z zasiłków, ale zamiast poddać się karze pojechała na Teneryfę

Co ciekawe w Wielkiej Brytanii rocznie rodzi się około 5 dzieci, których ojcowie zmarli zapłodnieniem. Zazwyczaj nasienie jest pobierane, gdy ojciec jeszcze żyje, ale z takim konkretnym przypadkiem mamy do czynienia po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii. Lekarz powiedział, że nie był świadomy tego jak dziadkowie "obeszli" brytyjskie prawo.