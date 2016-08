Palenie marihuany nie jest szkodliwe dla zdrowia! Poza jednym wyjątkiem…

Naukowcy z Arizona State University na podstawie przeprowadzonych badań orzekli, że długoterminowe palenie marihuany nie wywołuje problemów zdrowotnych, poza jednym wyjątkiem…

Zgodnie z badaniami, które przeprowadzili naukowcy z Arizona State University pod kierownictwem Madeline H. Meier na 1,037 Nowozelandczykach palenie marihuany nie wpływa negatywnie na nasz organizm. Palaczy przebadano pod kątem typowych dolegliwości związanych z samopoczuciem fizycznym, takich jak choroby płuc, stany zapalne w organizmie, poziom cholesterolu, ciśnienie krwi, nadwaga, poziom cukru we krwi oraz stan zębów.

To, co odkryli naukowcy, było zaskakujące, okazało się, że marihuana nie ma negatywnego wpływu na nasz organizm, poza naszymi dziąsłami. Niezależnie od tego, jak bardzo dbalibyśmy o higienę naszego uzębienia, palacze marihuany nie są w stanie poradzić sobie z zapaleniem dziąseł, które powoduje długoterminowe palenie tego zioła. Fakt ten dla naukowców nadal pozostaje zagadką. „Nasze badania dowodzą, że palenie marihuany przez okres 20 lat nie wywiera negatywnego wpływu na nasz organizm w średnim wieku” – możemy przeczytać w publikacji badań zespołu Madeline H.

Meier w JAMA Psychiatry. Okazało się również, że palenie marihuany ma pozytywny wpływ na metabolizm. Badania były prowadzone również wśród osób palących tytoń, co pozwoliło jednoznacznie stwierdzić negatywny jego wpływ na nasze zdrowie.

Okazało się, że palenie tytoniu prowadzi nie tylko do problemów z dziąsłami, ale także powoduje choroby płuc, wywołuje stany zapalne, podwyższa poziom cholesterolu oraz poziom cukru we krwi oraz do wcześniejszego starzenia się organizmu.

