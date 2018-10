Pajęcza histeria - z powodu obecności "fałszywych czarnych wdów" zamknięto 7 szkół w Londynie

W Derbyshire uciekły dwie niebezpieczne tarantule! Swoim jadem mogą oślepić człowieka

Jadowite pająki, to problem powracający do Wielkiej Brytanii co roku, kiedy Wyspy są nawiedzane przez falę upałów, która skłania hodowane owady do ucieczki. Niektóre z nich mogą nawet was oślepić.