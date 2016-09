Oto nowa liderka partii UKIP! Kim jest następczyni Nigela Farage’a?

Diane James zdobyła 47 procent głosów poparcia wśród 17,970 członków partii UKIP i została jej liderem. Jak powiedziała, jej celem jest „zwiększenie profesjonalizmu partii”, aby mogła wygrać następne wybory parlamentarne.

„Nie jestem Nigelem i nigdy nie będę go udawać. To, co robię, jest wprawdzie zajęciem jego miejsca, jednak będę robić wszystko, by osiągnąć polityczny sukces, który przekazał on mnie i wam!” – powiedziała pełna entuzjazmu James.

„Wierzę w wartości promowane przez UKIP takie jak wolność, zdrowy rozsądek, demokracja i pragmatyczne cele, przed którymi stoi teraz nasz kraj. Mój język może być inny – nie przejdę na emeryturę, jak Nigel, nie zawsze będę też tak szczera, jakbym chciała… ale będę podtrzymywać wszystkie przekonania i wartości, na jakich opiera się ta partia” – oświadczyła nowa liderka UKIP.

James zwróciła się też ostrymi słowami do Theresy May: „Magpie May – pamiętaj kiedy próbowałaś pogrzebać UKIP i rzucałaś w nas wszystkim, próbowałaś nas zdyskredytować, zdemoralizować, zdemotywować, pamiętaj skąd pochodziły najlepsze pomysły, które ukradłaś i skąd będą najprawdopodobniej też pochodzić w przyszłości”.

Następczyni Farage’a twierdzi bowiem, że nowa i kontrowersyjna reforma szkolnictwa, którą chce wprowadzić Theresa May tak naprawdę jest ideą partii UKIP. James nie przebierała też w słowach poruszając temat Brexitu i przyszłych negocjacji z Unią twierdząc, że nie dopuści, aby Wielka Brytania nadal pozostała członkiem Unii Europejskiej.

