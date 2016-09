Oto co dzieje się z twoim organizmem po wypiciu puszki Coca-Coli!

Często zdarza Ci się pić Coca-Colę? Zanim sięgniesz po kolejną puszkę, lepiej przeczytaj jaki wpływ na twój organizm ma ten orzeźwiający napój. Będziesz w szoku!

Coca-Cola to jeden z najpopularniejszych na świecie napojów. Kiedyś była zdobyczą, dobrem limitowanym z wielkiego Zachodu, czymś, co można było spróbować jedynie od święta. Dziś nie brakuje jej na żadnej sklepowej półce, a my, mamy ją na wyciągniecie ręki. Jej reklamy codziennie bombardują nas z każdej strony, a producenci zapewniają, że kiedy ją wypijemy czekają nas naprawdę mocne doznania. Czy aby na pewno?

Czy wiesz, co kryje się w czerwonej puszce Coca-Coli? Jakie mocne doznania możemy sobie zapewnić po jej wypiciu, poza słodkim i orzeźwiającym smakiem, od którego wielu jest już uzależnionych?

Zobaczcie co takiego dzieje się w naszym organizmie w ciągu godziny po wypiciu tego napoju. Kiedy kolejny raz będziecie chcieli sięgnąć po czerwona puszkę, dobrze się zastanówcie.

10 minut

Zaledwie po 10 minutach twój organizm dostaje 100 procent cukru, którego potrzebuje w ciągu całego dnia. W puszce Coli ukryte jest aż 10 łyżeczek tej słodkiej przyjemności! Przyjęcie takiej dawki naraz zwykle kończy się wymiotami, w taki sposób reaguje i broni się nasz organizm. Jednak producenci Coli nie są głupi, dlatego w jej składzie znajdziemy też kwas fosforowy oraz środki aromatyzujące, które hamują naturalny odruch i dają uczucie orzeźwienia.

20 minut

Po 20 minutach twój organizm zaczyna produkować tłuszcz! Dlaczego? Wszystko przez duże skoki cukru we krwi, które powodują uwolnienie sporej dawki insuliny. Trzustka reaguje na to w taki sposób, że zaczyna przetwarzać cukier w tłuszcz.

40 minut

Cola zawiera kofeinę, którą absorbuje twój organizm. Po 40 minutach masz więc rozszerzone źrenice oraz podwyższone ciśnienie krwi.

