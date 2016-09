Oto 9 powodów, dla których powinieneś zacząć biegać

Jeśli brakuje ci motywacji, ale od jakiegoś czasu chodzą za tobą niepokojące myśli, że jednak powinieneś zrobić coś dla swojego zdrowia czy ustabilizowania wagi, zacznij biegać. Może ci w tym pomóc 9 powodów, które przekonają cię, że warto biegać każdego dnia.

Starożytni Grecy zwykli mawiać: „jeśli chcesz być silnym – biegaj, jeśli chcesz być pięknym – biegaj, jeśli chcesz być mądrym – biegaj.” Nie są to czcze słowa, które warto wziąć sobie do serca.

Oczywiście samo bieganie nie spowoduje, że wszystkie problemy zostaną w tyle, a całe nasze życie w mgnieniu oka zmieni się na lepsze. Jeśli jednak bieganie stanie się częścią twojej życiowej rutyny, z pewnością zobaczysz z czasem pozytywne zmiany zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Bieganie to przyjemna i tania droga do tego, żeby być fit. Nie wymaga specjalnego sprzętu i karnetu na siłownię, powinieneś kupić jedynie dobre buty do biegania. Oto więcej powodów, dlaczego warto uprawiać ten sport:

1. Bieganie wzmacnia serce, zwiększa ilość czerwonych krwinek oraz naczyń włosowatych w organizmie. Dzięki bieganiu mięsień sercowy staje się znacznie silniejszy.

2. Zwiększa się zdolność wykorzystanie tlenu przez mięśnie. Dobrze wytrenowane serce pompuje znacznie więcej krwi w ciągu jednego cyklu. Wraz ze wzrostem przepływu krwi idzie w parze zużycie tlenu. Wszystkie tkanki i narządy w ciele otrzymują więcej krwi bogatej w tlen i składniki odżywcze.

3. Bieganie jest bardzo odprężające. Twój organizm w ciągu dnia gromadzi różne „odpady”, które są efektem napięcia nerwowego oraz zmęczenia. Aby się tego pozbyć trzeba się spocić, a bieganie doskonale się do tego nadaje.

4. Kiedy ćwiczysz twoje ciało wytwarza specjalne hormony – endorfiny, zwane także hormonami szczęścia. Kiedy w krwi rośnie ich poziom zaczynasz odczuwać euforię, czujesz się świetnie, a złe samopoczucie znika. Jeśli więc masz problemy z obniżonym nastrojem czy depresją, bieganie jest dla ciebie idealne.

