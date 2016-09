Czeka nas kilkutygodniowa „pajęcza plaga” na Wyspach – alarmują eksperci i przyrodoznawcy. Najbardziej niebezpieczne pająki w Wielkiej Brytanii, zwane popularnie „fałszywymi czarnymi wdowami”, rozpoczęły właśnie okres godowy i coraz częściej, poszukując partnerek, wchodzą do ludzkich siedzib.

Eksperci apelują do mieszkańców Wysp o ostrożność i uwagę – ukąszenie takiego pająka może skończyć się pobytem w szpitalu i bardzo długą rekonwalescencją. Fałszywa czarna wdowa to gatunek, który występuje na terenie Wielkiej Brytanii od ok. 130 lat. Swoją nazwę zawdzięcza łudzącemu podobieństwu do pająków nazywanych „czarnymi wdowami”. Można je rozpoznać po charakterystycznych błyszczących, czarnych, bulwiastych odwłokach i przypominających czaszki wzorach na brzuchach.

W ostatnim czasie populacja najbardziej jadowitych pająków Wysp rozrasta się w zastraszającym tempie. Osobniki gatunku, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu można było spotkać wyłącznie na południowym wybrzeżu Anglii, przez ostatnie ćwierćwiecze dokonały wielkiej migracji – i rozprzestrzeniły się po terenie całego kraju, włącznie z północnymi rejonami Szkocji. Eksperci i przyrodnicy ostrzegają, że zetknięcie się z fałszywą czarną wdową może być niezwykle niebezpieczne – i to nie tylko dla alergików, dzieci czy osób starszych.

W rejonie Lancashire naukowcy wydali już oficjalne ostrzeżenia związane z pajęczym zagrożeniem. Gdzie najczęściej kryją się pająki? Uwielbiają altany i łazienki, ramy okienne, ganki, antresole i garaże. Chętnie kryją się wśród urządzeń kuchennych, pod blatami i zlewami, a także w schowkach i szafkach. „Są raczej nieśmiałe i nie znajdziemy ich na środku ściany, ale z pewnością chętnie wejdą firankę czy zasłonę, lub na niedbale rzuconą na podłogę odzież” – mówi Clive Boase, konsultant w firmie zajmującej się oczyszczaniem domów.

Jak rozpoznać ukąszenie fałszywej czarnej wdowy? Samo uczucie ukąszenia często jest porównywane do użądlenia pszczoły. Charakterystyczne objawy występujące tuż po nim to ból, pieczenie i swędzenie, a także gorączka. Jeśli zauważysz pojawiające się bąble lub inne, poważniejsze reakcje skórne lub wewnętrzne – natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Przypomnijmy, że tylko w tym miesiącu brytyjskie media informowały o dwóch przypadkach bardzo groźnych powikłań po ugryzieniu przez fałszywą czarną wdowę. 3-letnia Ella Williamson po ukąszeniu pająka przez długi czas nie mogła chodzić. Z kolei 32-letni Alex Beer trafił do szpitala z reakcją na ukąszenie przypominającą poparzenie trzeciego stopnia i ciężką niewydolnością nerek. (pu)