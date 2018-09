Ostatni powiew lata: Wielka Brytania będzie mogła cieszyć się w tym tygodniu piękną pogodą i wysokimi temperaturami

Synoptycy twierdzą, że w większości rejonów Wielkiej Brytanii pogoda w tym tygodniu będzie wyjątkowo przyjazna. Mieszkańcy Wysp będą mogli cieszyć się ostatnim powiewem lata jeszcze przed rozpoczęciem się w pełni sezonu szkolnego.

Początek września w Wielkiej Brytanii będzie słoneczny, a temperatury będą oscylować wokół 25 stopni Celsjusza. Wiadomość ta dotyczy większości rejonów kraju, co jest szczególnie pozytywne.

Obecnie południowo-wschodnie wybrzeża Anglii są pełne plażowiczów za sprawą temperatur utrzymujących się powyżej 23 stopni Celsjusza. W Lossiemouth w Moray odnotowano nawet 24.8 stopnia.

Piękna pogoda utrzyma się na Wyspach w tym tygodniu w wielu rejonach kraju, a synoptycy potwierdzają, że ma być "ciepło i słonecznie". Niektórzy nawet twierdzą, że cały wrzesień może być rekordowo ciepły.

Steven Keats z Met Office powiedział: "W tym tygodniu możemy spodziewać się najcieplejszych temperatur na wschodzie kraju. Ogólnie będzie to ładny wrześniowy tydzień z przewagą słonecznych dni. Na południu i wschodzie temperatury mogą nawet wzrosnąć do 26 stopni Celsjusza, jednak na północy i zachodzie wystąpi większe ryzyko opadów i tego, że temperatura spadnie do 17 stopni".

Początek jesieni w Wielkiej Brytanii będzie wyjątkowo ciepły. W najbliższych dniach możemy spodziewać się 25 stopni