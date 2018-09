"Ostateczny tekst porozumienia ws. Brexitu powinien być gotowy do końca roku" - powiedział brytyjski ambasador na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Właśnie ukazał się kolejny raport, który pokazuje z jak wielkimi trudnościami będzie zmagał się brytyjski rząd, aby po Brexicie znaleźć pracowników do nisko płatnych, prostych prac.

Liczba imigrantów z Europy Wschodniej, w tym głównie z Polski, starających się o National Insurance Number spadła z 40 tysięcy do 26 tysięcy od czasu referendum w sprawie Brexitu – wynika z badań przeprowadzonych...

Wszystko wskazuje na to, że po Brexicie Polacy i inni imigranci z UE będą wciąż mogli swobodnie wjeżdżać na terytorium Wielkiej Brytanii. Z niepotwierdzonych jeszcze informacji Home Office wynika, że pozostawienie...

Trwa przemówienie Theresy May we Florencji, dotyczące przyszłych relacji pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską po Brexicie. Brytyjska premier porusza na nim najważniejsze kwestie sporne między UE...

Kanclerz Skarbu George Osborne ostrzega, że Brexit doprowadzi do zrujnowania gospodarki Irlandii Północnej. A krach gospodarczy może naruszyć długoletni, ale wciąż kruchy pokój między katolikami i protestantami. George...

Drugie referendum niepodległościowe w Szkocji może zostać rozpisane i to już w roku2018. Szkoci zdecydują w nim, czy chcą pozostać nadal w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii czy też chcą zostać...

Polacy dzielą się swoją historią w UK i mówią o tym, co myślą o powrocie do Polski po Brexicie

Wielu Polaków mieszkających na Wyspach zastanawia się, co zrobić po granicznej dacie Brexitu – wyjechać czy zostać w UK. Na początku czerwca zapytaliśmy naszych czytelników, co sądzą o powrocie do Polski...